ADICOSP organizza a Roma la chiusura estiva del Calciomercato

L’Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi (ADICOSP) organizza nei giorni giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre 2023 all’hotel Hilton Roma Eur La Lama in viale Europa, 287 (Roma), la fase finale della sessione estiva del Calciomercato International Transfer Market Rabona Mobile 2023-2024.

Le aree adibite alle trattative resteranno aperte:

giovedì 31 agosto dalle ore 9 alle ore 19;

venerdì 1 settembre dalle ore 9 alle ore 20 (termine ultimo trasferimenti).

Per la seconda volta nella storia del calcio, il calciomercato – dopo la sessione invernale – avrà anche la sede romana, con la due giorni organizzata da ADICOSP e avrà Rabona Mobile, ancora una volta come Title Sponsor della manifestazione.

Il presidente ADICOSP Alfonso Morrone: “Prosegue con la chiusura estiva l’edizione romana del calciomercato. La prima edizione è andata molto bene, in questa seconda, l’obiettivo è di continuare con una crescita in termini di contenuti, perché siamo convinti che la chiusura del calciomercato debba diventare un accentratore e catalizzatore di nuove idee e allo stesso tempo saper coinvolgere un target sempre più importante e integrato. Oramai le sessioni finali di calciomercato non sono solo l’occasione per la compravendita di calciatori ma anche e soprattutto un momento di confronto, di riflessione e di aggiornamento su temi fondamentali del mondo del calcio. In questa, in particolare avremo modo di approfondire insieme a membri delle Istituzioni Sportive e Pubbliche, Imprese e Associazioni, manager, tecnici e professionisti diverse tematiche. ADICOSP è membro del Football for the Goals, piattaforma delle Nazioni Unite presente all’interno del programma SDGs – “Sustainable Development Goals” – e in questa ottica avremo diversi workshop dedicati alla sostenibilità e al suo impatto sociale, all’empowerment femminile e alla lotta contro il bullismo e il disagio giovanile. Inoltre avremo anche momenti di riflessione sulla riforma dello sport appena entrata in vigore.”

Il 31 agosto presso il Jumanji Restaurant, sito in Roma a via Torcegno 108, si terrà la seconda edizione de “Il Calciomercato Charity Night”, l’evento di Gala a scopo benefico organizzato da ADICOSP e Sportogether, Fondazione attiva nel Diritto allo sport e nella collezione di cimeli sportivi. Il ricavato verrà devoluto all’Associazione “The Shadow Project” che combatte la violenza sulle donne.

Il programma completo degli eventi del Calciomercato International Transfer Market Rabona Mobile 2023-2024 sarà disponibile a breve sui social e sul sito ufficiale www.adicosp.it