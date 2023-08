Ryanair interviene duramente sul decreto del Governo sul “caro voli”

Ha fatto rumore, nelle ultime ore, l’intervento del CEO Eddie Wilson di Ryanair sul tema del “decreto voli“. “Ridicolo, illegale, interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme UE. Deve essere cancellato“. Lo ha dichiarato l’AD del vettore aereo (low cost) Ryanair, Eddie Wilson, in un’intervista rilasciata all’ANSA, parlando del tema “caro voli” del decreto governativo che interviene sulle tariffe da e per Sicilia/Sardegna dagli altri aeroporti italiani, sottolineando che “se non verrà cancellato ci sarà un impatto sull’operatività di Ryanair in Italia”.