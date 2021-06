FERALPISALO’: NASCE RADIO ELLEDIGÌ, “UN NUOVO MODO DI RACCONTARE I VERDEBLÙ”

La comunicazione di Feralpisalò cresce ancora. Nasce “Radio EllediGì”, il canale podcast dei Leoni del Garda. Feralpisalò, in collaborazione con l’agenzia “Next”, sbarca anche su Spreaker, la piattaforma streaming di contenuti audio.

Il palinsesto prevede contributi settimanali modulabili, fino ad una programmazione quotidiana che toccherà l’apice con la radiocronaca streaming dei match ufficiali della prima squadra.

“Mondo verdeblù” sarà la prima rubrica che racconterà Feralpisalò in questo periodo estivo, ripercorrendo le giornate con report sui “Leoni del Garda”, dal mondo social e dal settore giovanile, supportato da “Rassegna stampa” e da interventi flash in occasione di notizie di rilievo, ovvero “Breaking news”.

Il palinsesto poi si arricchirà di altri contenuti anche dal taglio corporate: “Salotto verdeblù”, “Protagonisti”, “Sala stampa” e “Cuor di leoni”, con il romanzo a puntate dei primi 12 anni di storia del club. Gli appuntamenti saranno anche live: oltre alla trasmissione delle gare ufficiali dei verdeblù, proseguiranno dal ritiro estivo in abbinata alle dirette social già rodate sui canali Facebook e YouTube, con contributi di approfondimento e curiosità sul precampionato in attesa dell’emozionante routine stagionale.

“UN NUOVO MODO DI RACCONTARSI”

“La nuova comunicazione di Feralpisalò sarà basata sul concetto di “ripartenza”. E i podcast sono una realtà ormai assodata ed offrono un nuovo spunto di narrazione per tutto l’ampio spettro di portatori d’interesse che ruotano attorno al nostro mondo – le dichiarazioni di Matteo Oxilia, direttore comunicazione del club salodiano (nella foto in primo piano) – muoviamo l’ennesimo passo avanti nell’ampia offerta mediatica per conoscere ed informarsi sui Leoni del Garda.

Riscriviamo così la grammatica verdeblù per dare a tifosi, appassionati, famiglie e partner commerciali nuovi punti di vista e spunti, nuove piattaforme su cui connettersi, nuovi modi di interagire, differenti angolazioni per seguire la squadra ed aggiornarsi su tutte le iniziative di Feralpisalò.

Il sound-storytelling può diventare, se ben congegnato, una modalità di narrazione originale, unica e molto più facile da ricordare rispetto alle altre, un modo differente per valorizzare la brand awareness. Anche grazie a Spreaker la trasformazione del comparto comunicazione dei Leoni del Garda si evolve sempre più verso il concretizzarsi del concetto di Media House.

I podcast sono emozionali, fanno leva sull’emotività dell’utente. Inserendosi nel mezzo di altre azioni, i contenuti audio occupano uno spazio di attenzione che è diviso con qualcos’altro. Questo si traduce da un lato nella necessità di costruire bene il proprio prodotto per evitare che chi lo ascolta venga distratto o si annoi. Dall’altro, però, questa ripartizione dell’attenzione fa sì che la narrazione lavori su un piano “parallelo” al cervello, quasi subconscio, emotivo, creando così affezione”.

COS’È SPREAKER

Spreaker è una piattaforma dedicata al podcasting, dove creare, diffondere e monetizzare i contenuti. Raccontare la storia del brand ed entrare nel mondo del podcasting in modo diretto.

CHI È NEXT

Lavora a fianco dei clienti con affidabilità e competenza nella ricerca di personale e nella gestione delle risorse umane. L’obiettivo è consentire di trovare le persone giuste al momento giusto: lavoratori specializzati e professionisti affidabili che rispondano alle tue esigenze.

La quarta rivoluzione industriale, cioè la digitalizzazione della produzione di beni o servizi, rappresenta l’ennesima sfida anche per le politiche del lavoro. Nel contesto della Industry 4.0, Next intende ritagliarsi un ruolo da protagonista attraverso tre parole chiave: semplicità, efficacia, innovazione. A guidare questa visione è il payoff del nostro logo, FUTURO AL LAVORO: in un mondo appesantito dalla burocrazia, Next propone un nuovo approccio alla somministrazione di lavoro, con un taglio tecnologico e contemporaneo.