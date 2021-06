Numeri record per la Lega di Mauro Balata. Diritti tv 2021-2024, Serie BKT su Dazn. Raddoppiati i ricavi scorso triennio

Il presidente della Lega B, l'avvocato Mauro Balata - in una foto di repertorio tratta dal web

Mauro Balata – nella foto in primo piano) ha comunicato l’adesione, da parte di Dazn, all’offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive delle partite della Serie BKT per il triennio 2021-2024. La partecipazione è relativa al pacchetto piattaforme internet/mobile. La Lega Serie B (guidata anche nel prossimo quadriennio dal presidente) ha comunicato l’adesione, da parte di, all’offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive delle partite della Serie BKT per il triennio 2021-2024. La partecipazione è relativa al pacchetto piattaforme internet/mobile.

Dopo l’adesione al mercato domestico di Sky e di Helbiz Media, si è aggiunto, entro il termine previsto del 15 giugno, l’operatore che negli ultimi tre anni ha seguito la Serie BKT. Sommando le adesioni con il minimo garantito per la commercializzazione dei diritti internazionali si arriva a un ricavo di 48,5 milioni di euro, che raddoppia di fatto quanto ottenuto nello scorso triennio dalla Lega Serie B per la cessione dei diritti audiovisivi. Una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente con i pacchetti riservati ai diritti in chiaro.

Questo, oltre a fornire numerose modalità di fruizione ai tifosi e a dimostrare il grande interesse del mercato nei confronti del prodotto, garantisce nuove e maggiori risorse per i club associati, in un momento contraddistinto dalla grave crisi economica dovuta alla pandemia.

Un’ottima notizia soprattutto per i 4 club provenienti dalla Lega Pro: sono già qualificati i vincitori dei tre gironi (Como, Perugia e Ternana). Ed è in arrivo l’ultimo pass: uscirà dal match di ritorno tra Alessandria e Padova.