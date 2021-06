Il Barcellona presenta la prima maglia per la stagione 2021/2022 

(di Alessandro Giannini) – Con un evento ufficiale organizzato sul prato verde del Camp Nou, il Barcellona F.C. ha presentato la nuova prima maglia che accompagnerà i Blaugrana nelle partite della prossima stagione.

All’evento hanno partecipato, in qualità di modelli, il giovane talento della prima squadra maschile Ansu Fati e il centrocampista offensivo e ala della squadra femminile Alexia Putellas.

Il nuovo modello targato Nike presenta numerosi richiami allo stemma del club e alla tradizione catalana. Attraverso una live stream trasmessa sui propri canali social, il Barcellona ha ufficialmente presentato al pubblico e ai suoi tifosi il nuovo kit che sarà indossato nel corso della stagione 2021/2022.

Sulla parte anteriore, all’altezza del petto, i tifosi troveranno la Croce di San Jordi, patrono della città, e la Senyera, la bandiera a strisce della Catalogna. Due elementi presenti nel logo e che rappresentano l’identità del club e i legami con la città e il paese.

In questa occasione però, i due simboli sono stati rappresentati attraverso l’utilizzo dei classici colori blaugrana, che troviamo anche nella parte inferiore della maglia con le tradizionali strisce verticali, qui stilizzate per dare un look più moderno al nuovo kit. I pantaloncini sono invece per metà blu e per metà granata.

I loghi della Nike e dei main sponsor, Rakuten per la squadra maschile e Stanley per quella femminile (nella foto sotto – una immagine di archivio), saranno di colore bianco.

Il bianco verrà utilizzato anche nella parte posteriore della maglia per rappresentare i numeri e i nomi dei giocatori e anche per il logo di UNICEF. Come modelli presenti al Camp Nou per il rilascio ufficiale, hanno partecipato anche il giovane talento Ansu Fati e il centrocampista offensivo della prima squadra femminile e della nazionale femminile spagnola Alexia Putellas.