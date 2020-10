Febal Casa nuovo gold sponsor dell’Under20 della Pallacanestro Bernareggio (3a serie)

(di Matteo Dionisi) – gold sponsor” anche della U20 Eccellenza, oltre alla presenza del brand sul sito internet www.bernareggio99.it come Gold Sponsor e sui social network della Pallacanestro Bernareggio. A livello di prima squadra il main sponsor della canotta gara è “ Febal Casa continua la sua attività nell’ambito dello sport. Dopo il calcio e l’accordo con l’AC Monza, sarà “” anche della Pallacanestro Bernareggio 99 , squadra brianzola militante nel campionato italiano di serie B anche per la stagione 2020/2021, impegnata in queste ultime settimane nella Supercoppa Centenario. L’accordo di sponsorizzazione prevede l’inserimento del logo di Febal Casa sulle maglie uffuciali squadra giovanile, oltre alla presenza del brand sul sito internetcomee sui social network della Pallacanestro Bernareggio. A livello di prima squadra il main sponsor della canotta gara è “ Vaporart “.

I PROTAGONISTI – Giovanni Battista Vacchi, AD del Gruppo Colombini (di cui fanno parte anche i marchi Colombini Casa, Rossana e Colombini Group Contract), ha commentato così l’accordo con il Bernareggio: “Crediamo profondamente nel valore formativo che lo sport ha nel percorso di crescita dei giovani. Pallacanestro Bernareggio, punto di riferimento nel mondo del basket giovanile, ha un sistema di valori che condividiamo e che la accomuna alla nostra azienda”.

LA STORIA – Nata nel 1999, dopo che la precedente società aveva rinunciato al titolo di serie B nazionale, ha cominciato un percorso di crescita, che, nel 2017, l’ha riportata nuovamente nella 3a serie italiana (maschile). Attualmente è l’unica squadra brianzola a disputare il campionato di Serie B. Il cuore principale dell’attività della società sono i giovani, tanto da essere l’unica società in Lombardia ad avere le prime tre squadre under che disputano campionati d’eccellenza oltre alla prima squadra in una divisione nazionale.