Unitelma Sapienza nuovo sponsor della Lazio eSports

L’Università degli Studi di Roma – Unitelma Sapienza, unica telematica italiana legata al più grande Ateneo pubblico d’Italia, fa il suo ingresso ufficiale nel mondo biancoceleste degli eSports puntando a sostenere e interagire con uno dei settori di maggiore crescita dal punto di vista dei ricavi e dell’audience.

Dimostrando particolare attenzione per il settore degli eGames Unitelma comparirà così, per le stagioni sportive 2020/21 e 2021/22, sulla maglia biancoceleste che verrà indossata dagli ePlayers ufficiali in tutti gli eventi eSports a cui parteciperà il club.

La partnership comprenderà non solo la visibilità del brand Unitelma sull’abbigliamento sportivo della Lazio eSports, ma anche diverse attività di co-marketing a livello online e offline.

Un’occasione reciproca di grande visibilità per il nostro Ateneo che mira a coinvolgere i giovani, prossimi professionisti del futuro, ha spiegato il Magnifico Rettore prof. Antonello Folco Biagini, che ribadisce quella che è la missione strategica di Unitelma: assicurare, all’interno della formazione universitaria a distanza, un presidio pubblico, di qualità, trasparente e all’altezza delle sfide che il sistema formativo affronta nei grandi cambiamenti sociali della contemporaneità.

Siamo orgogliosi di poter avere come sponsor un brand di così alto contenuto valoriale come Unitelma. Ripaga degli sforzi sostenuti fino ad oggi e trasferisce grande credibilità non solo a noi, ma anche a tutto il settore eSports, ha dichiarato il Direttore Marketing della S.S. Lazio Marco Canigiani.