Faraoni si conferma il “Van Damme” della kickboxing italiana. Vince a Campione contro il forte giapponese K-Jee

Mattia Faraoni (nella foto sotto e in primo piano), astro della kickboxing tricolore (considerato il “Jean-Claude Van Damme” italiano) ha vinto ieri sera, per decisione unanime, contro il temibile giapponese K-Jee (nella categoria 95kg) in occasione dell’evento ‘The Arena’ svoltosi a Casinò di Campione d’Italia (e in diretta su Dazn a partire dalle ore 20:00).

Il kickboxer romano ha di fatto dominato il match aggiudicandosi una vittoria di prestigio contro l’ex campione dei pesi massimi leggeri K-1 e Krush.

“Voglio ringraziare tutti per l’affetto – ha dichiarato Faraoni al termine del match -. Onore a K-Jee. Avanti tutta, non era un avversario da sottovalutare. Dopo la vittoria con Stoica, uno può sentirsi invincibile ma in questi sport il ko e la sconfitta sono sempre dietro l’angolo”.

Faraoni, con un vantaggio in altezza di 3 cm (a differenza degli ultimi impegni che lo vedevano più basso dei suoi avversari), come riportato dal portale Sportface, ha sfoggiato subito un ottimo pugilato: due jab, poi un gancio pesante, seguito da altre belle combinazioni. Un colpo basso di K-Jee spezza in avvio il ritmo del primo round, ma non la lucidità di Faraoni che ha messo a referto un buon middle kick e i soliti ganci. Il giapponese ha lavorato coi calci bassi, ma sulla boxe non è mai stato ai livelli di Faraoni. Nel complesso Faraoni con le mani è stato sempre puntuale e preciso: anticipando col jab, ma riuscendo a far male anche con i colpi circolari. Al termine dell’evento è arrivata la conferma: vittoria per decisione unanime.

Adesso molti addetti ai lavori lo vorrebbero per una nuova difesa del titolo (a “The Arena” infatti non era prevista questa opzione) nella Capitale in un super match che si preannuncia ricco di interesse da parte dei media e soprattutto degli sponsor (il manager di Faraoni è l’imprenditore lombardo Carlo Di Blasi (nella foto sopra) diventato famoso per il format “Oktagon“, oltre ad essere il country manager della promotion asiatica One Championship nel nostro Paese).