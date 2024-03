Ciclismo: Melinda si conferma sponsor della maglia verde del Tour of the Alps (TotA) 2024

Melinda e Tour of the Alps (TotA) insieme anche per l’edizione 2024. Dal 15 al 19 aprile si rafforza una partnership che prosegue fin dalla nascita del progetto Euroregionale sulle strade di Trentino, Alto Adige e Tirolo.

Ancora una volta, Melinda sarà lo sponsor della maglia verde del Tour of the Alps, indossata dal leader della classifica generale. Una sinergia, quella fra il consorzio dellaVal di Non e l’evento Euroregionale, che nasce dalla passione per lo sport ed il ciclismo, ma cresciuto di anno in anno nel segno di una collaborazione e una sintonia sempre più stretta.

“Quello tra Melinda e gli eventi sportivi è ormai un legame consolidato nel quale crediamo fortemente, tanto da creare un nuovo brand che promuoverà il nostro impegno in questo senso: MelindaSport – dichiara Luca Zaglio, direttore generale di Melinda -. Qualunque sport è sinonimo di vita sana perché spinge chi lo pratica a fare maggiore attenzione e anche a seguire un’alimentazione sana, della quale la frutta è elemento imprescindibile. Lo sport aiuta anche a comprendere che raggiungere grandi risultati è possibile solo attraverso il lavoro di squadra e il sacrificio. Esattamente come avviene nel modello cooperativo su cui si fonda Melinda”.

A legare Melinda e Tour of the Alps è anche la costante ricerca dell’innovazione, come dimostra l’ultimo rivoluzionario progetto del consorzio trentino: la nuova funivia che collegherà uno degli stabilimenti di Melinda alla Miniera di Rio Maggiore, dove le mele vengono stoccate in celle ipogee. All’impiego di un “frigorifero” naturale, che consente un risparmio del 30% in termini di energia, si aggiunge quindi il trasporto su fune, che eliminerà ben 6000 viaggi di tir su gomma. Un grande esempio di visione, innovazione e sostenibilità.

Fondato nel 1989, il Consorzio Melinda è uno dei riferimenti di settore a livello mondiale, unendo 4.000 famiglie di produttori trentini. Un modello di cooperazione attento ad una crescita sostenibile, utilizzando metodi di coltivazione e conservazione rispettosi dell’ambiente. Anche sul fronte dei prodotti, Melinda continua costantemente a rinnovarsi, e da qualche anno è presente nel mercato con prodotti trasformati a base di frutta, ottenuti con tecnologie innovative in grado di conservare al 100% la naturalità del prodotto.

“Melinda è un brand assoluto protagonista nella storia del ciclismo e del territorio Trentino – ricorda il Presidente del G.S. Alto Garda, Giacomo Santini, – ma più in generale un esempio virtuoso di realtà con legami profondi con il territorio, visione imprenditoriale, coraggio e capacità di innovare. Tutti valori nei quali ci rispecchiamo, e anche per questo siamo così orgogliosi di una partnership che, in tanti anni, si è ormai trasformata in una profonda amicizia.” (fonte: Tour of the Alps – TotA – edizione 2024)