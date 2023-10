Fanblock entra nella piattaforma digitale di AC Milan

AC Milan e Fanblock hanno lanciato un’innovativa partnership che permetterà agli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo di sentirsi ancora più vicini al loro amato Club attraverso una nuova piattaforma digitale di fan engagement.

Innovazione e passione sono alla base di questa collaborazione, che vuole offrire l’inedita opportunità di possedere una zolla del terreno di gioco digitale dei rossoneri e di seguire la squadra in tutte le sue partite casalinghe in maniera innovativa. Per Fanblock si tratta dell’esordio assoluto nel mondo del calcio, e per AC Milan è invece una ulteriore conferma dello spirito pioneristico e ambizioso del club nel cercare sempre nuovi modi di coinvolgere i propri tifosi.

Ed è qui che entra in gioco Fanblock, che permette ai tifosi rossoneri di acquistare “Fanblocks”, che rappresentano un pezzetto del terreno di gioco digitale di AC Milan. Inoltre, essi acquisiranno punti durante la partita per ciò che accade nella zona del campo posseduta, offrendo un modo assolutamente innovativo di seguire lo svolgimento di una gara.

Gli user di Fanblock saranno premiati in base al loro engagement sulla piattaforma. Essi potranno inoltre invitare i propri amici, sfidare altri tifosi milanisti iscritti alla piattaforma, per guadagnare punti e salire di posizione nel fan ranking.

Maikel Oettle, Direttore Commerciale di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa nuova collaborazione con Fanblock. Siamo sempre pronti a esplorare nuove possibilità per avvicinarci ai nostri tifosi e Fanblock rappresenta un’occasione importante per rafforzare il nostro legame con loro. Insieme, stiamo creando un modo innovativo per favorire l’interazione coi nostri tifosi sparsi in tutto il mondo.”

Johan Greeff, Fondatore e Amministratore Delegato di Fanblock, ha commentato: “Siamo entusiasti di offrire ai tifosi di AC Milan qualcosa d’innovativo e inedito. Essi potranno acquistare un pezzo digitale del campo, partecipare all’azione, fruire di statistiche in tempo reale e ricevere specifici premi per le loro attività. Fanblock vuole offrire ai tifosi un’esperienza interattiva che permetta loro di avvicinarsi alla squadra che amano e a ciò che avviene sul terreno di gioco. Siamo orgogliosi d’iniziare questa collaborazione con AC Milan, un Club di grande tradizione, fondato nel 1899 e oggi uno dei più vincenti al mondo, con un numero incredibile di tifosi in tutto il pianeta.”