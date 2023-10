L’UEFA assegna l’edizione Euro2032 ad Italia e Turchia

I vertici dell’UEFA hanno assegnato all’Italia e alla Turchia l’edizione 2032 degli Europei di calcio.

L’Italia avrà 3 anni di tempo per definire quali saranno i 5 stadi che ospiteranno il torneo continentale: “Ci sono dei progetti esecutivi come Bologna, Firenze e Cagliari, già finanziati. Ci saranno dei criteri che fisseremo a breve e ci auguriamo che ci possa essere impegno da parte di tutti” hanno dichiarato i vertici di FIGC.

EURO 2032 rappresenterà un’opportunità che tanti dovranno saper cogliere perché il nostro Paese deve capire che è arrivato il momento di realizzare nuove strutture. Questa manifestazione non ha capacità realizzativa diretta sugli stadi, ma può permettere di buttare giù le maschere che abbiamo sovrapposto per non avviare un processo di cambiamento”.

Scelto dalla FIGC come Ambassador per la presentazione del dossier insieme alla giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico, il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon ha ribadito come la candidatura congiunta con la Turchia sia stata una scelta vincente: “In un momento politico difficile, può essere una bella occasione di dialogo con una nazione che come noi ha grandissime tradizioni, seppur diverse dalle nostre. Il potersi comprendere, venire incontro e collaborare può essere una bellissima cosa”. (fonte: FIGC)