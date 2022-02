Fanatics, acquisito lo storico marchio vintage Mitchell & Ness per $250 mln

(di Edoardo Lazzari) – Importante acquisizione nel mondo della moda sportiva: l’azienda americana Fanatics, insieme ad una cordata di famosi investitori del mondo dello spettacolo, ha acquisito lo storico retailer di abbigliamento sportivo Mitchell & Ness. Secondo quanto riportato dal New York Times, l’affare sarebbe stato siglato mercoledì scorso per una cifra intorno ai 250 milioni di dollari, numeri che avrebbero convinto Kevin Wulff, chief executive di Mitchell & Ness, a cedere le quote maggioritarie dell’azienda.

Per il New York Times, la proprietà dello storico marchio di abbigliamento vintage, fondato nel 1904 (oltre 118 anni di storia), sarebbe per il 75% in mano a Fanatics, con il restante 25% suddivisa tra vari investitori privati. Fanatics, leader globale nel merchandise sportivo, acquisisce le quote di maggioranza di Mitchell & Ness dopo che nel 2016 Juggernaut Capital Partners e Kevin Wulff avevano rilevato l’azienda da Adidas: cifre non ufficiali stimano il fatturato dello scorso anno del brand intorno ai $350 milioni, con un utile di oltre $70 milioni.

Micheal Rubin, capo esecutivo di Fanatics, ha dichiarato: “Mitchell & Ness è un marchio iconico e un pioniere nel nostro settore. Sono incredibilmente entusiasta che Fanatics collabori con questo incredibile gruppo di proprietari innovativi per sfruttare il già forte business dell’azienda che ha mantenuto il marchio culturalmente rilevante per oltre cento anni.”.

Importanti i nomi degli investitori proprietari del 25% delle azioni che hanno permesso l’acquisizione: spiccano i rapper Jay-Z, Lil Baby e Meek Mill, le influencer Charlie e Dixie D’Amelio e Maverick Carter, business partner della stella NBA LeBron James. Jay-Z, già investitore di Fanatics e amico di Micheal Rubin, si è detto “orgoglioso di svolgere un piccolo ruolo nel riportare ai fasti di una volta e, in alcuni casi, di introdurre l’autenticità e la qualità del marchio Mitchell & Ness alle nuove generazioni di appassionati”.

Già in possesso di accordi di licenza per l’abbigliamento vintage della NBA, della NFL, della MLS e della Major League di Baseball, Mitchell & Ness diventerà ora punta di diamante dello store online di Fanatics, che informa inoltre che i 132 dipendenti, insieme al presidente Wulff, non verranno delocalizzati e continueranno a lavorare nello storico stabilimento di Philadelphia.