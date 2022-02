Calcio: la Top10 mondiale delle sponsorizzazioni di maglia

(di Emanuele de Laugier) – Le sponsorizzazioni, insieme ai diritti televisivi, sono la fonte che porta maggiori introiti alle squadre di calcio. Queste partnership sono state di fondamentale importanza negli ultimi 2 anni di pandemia per non far crollare completamente, da un punto di vista economico, il sistema del calcio mondiale. Soprattutto dopo che, secondo il report della UEFA sull’andamento finanziario della passata stagione, gli introiti provenienti dagli stadi si sono ridotti dal 16% del fatturato totale delle società di calcio nel 2019 al 2% del 2021.

La prima squadra di calcio nella storia ad avere avuto uno sponsor sulla propria divisa è stato il Liverpool, che ha firmato un contratto nel 1979 con Hitachi, società tecnologica giapponese che opera in vari settori (elettronica, elettrotecnica, macchine movimento terra, costruzioni ferroviarie).

A partire da quel primo storico contratto, le sponsorizzazioni sono diventate fondamentali per le squadre di calcio e gli accordi sono diventati sempre più ricchi col passare degli anni. Infatti, adesso, molto spesso, i club di calcio che ricevono il maggior numero di entrate dagli sponsor sono quelli che ottengono i maggiori risultati sul campo.

Di seguito, viene mostrata la lista delle 10 squadre di calcio che ricevono il maggior numero di introiti dagli accordi di sponsorizzazione. Per la classifica vengono presi in considerazione solo il più ricco sponsor tecnico e il Main Sponsor sulla divisa dei club.

Al 10° posto della lista c’è il Liverpool, che ha in atto un contratto da 43 milioni di euro all’anno con Nike fino al 2025 ed un accordo da 37 milioni di euro a stagione fino al 2023 con Standard Chartered, società finanziaria internazionale con sede a Londra.

Al 9° posto in classifica c’è la Juventus, unica squadra italiana, che ha siglato un contratto con Adidas da 51 milioni di euro all’anno fino al 2027 ed un accordo con Jeep da 45 milioni di euro a stagione fino al 2024.

All’8° posto nella lista c’è l’Arsenal, che ha firmato un contratto da 48 milioni di euro a stagione fino al 2024 con Emirates, che dà anche in nome allo stadio della squadra del Nord di Londra, ed un accordo con Nike da 64 milioni di euro all’anno fino al 2024.

Al 7° posto in classifica c’è il Chelsea, che ha in atto un contratto da 68 milioni di euro con Nike fino al 2032 ed un accordo con la Tre, compagnia telefonica inglese, da 46 milioni di euro all’anno fino al 2023.

Al 6° posto nella lista c’è il Bayern Monaco, che ha siglato un contratto da 90 milioni di euro a stagione fino al 2030 con Adidas, che possiede anche l’8,33% delle azioni del club, ed un accordo con Deutsche Telekom da 40 milioni di euro all’anno fino al 2023. Anche se non viene considerato per i termini della classica, la squadra tedesca ha in atto un contratto tra i 50 e i 60 milioni di euro all’anno fino 2029 con Audi, che possiede anche lei una quota dell’8,33% del club, che è l’accordo più ricco al mondo per uno Sleeve Sponsor nel calcio.

Al 5° posto in classifica c’è il Manchester United, che ha firmato un contratto da 85 milioni di euro stagione fino al 2025 con Adidas ed un accordo da 57.5 milioni di euro all’anno fino al 2026 con TeamViewer, società che ha prodotto l’omonimo software per il computer che consente l’accesso ed il controllo da remoto all’utente.

Al 4° posto in classifica c’è il Barcelona, che ha firmato con Nike un contratto fino al 2028 con una base minima di 105 milioni di euro all’anno, cifra che può arrivare a 155 milioni di euro se dovessero essere rispettate tutte le clausole dell’accordo. Inoltre, il Barça ha in atto una partnership, fino alla fine di questa stagione, con Rakuten per 55 milioni di euro. A partire dal prossimo anno al posto della società giapponese di commercio elettronico ci sarà, come Main Sponsor sulla divisa del Barcelona, Spotify, che pagherà 93 milioni di euro all’anno fino al 2026 (nell’accordo saranno anche compresi anche i “naming rights” del Camp Nou).

Al 3° posto nella lista c’è il Manchester City, che ha firmato un contratto da 80 milioni di euro all’anno fino al 2028 con Puma ed una partnership da 83 milioni di euro a stagione con Etihad Airways, che dà anche il nome anche allo stadio del City, di cui, tuttavia, non è nota la durata.

Al 2° posto in classifica c’è il Paris Saint Germain, che ha in atto un contratto fino alla fine di questa stagione da 95 milioni di euro con Nike ed un accordo fino al 2032 da 80 milioni di euro con Accor Live Limitless, gruppo alberghiero francese su scala mondiale. Inoltre, non considerato per la lista, il PSG ha un secondo sponsor tecnico oltre a quello con la multinazionale statunitense. Infatti, il club francese ha firmato un contratto fino alla fine di questa stagione da 80 milioni di euro con Air Jordan, marchio d’abbigliamento sportivo creato nel 1984 dalla Nike per il cestista Micheal Jordan, che si occupa della realizzazione di alcune delle maglie del Paris Saint Germain per le partite della UEFA Champions League.

Al 1° posto in classifica c’è il Real Madrid, che ha un contratto da 152 milioni di euro all’anno fino al 2028 con Adidas ed un accordo, fino alla fine di questa stagione, da 70 milioni di euro all’anno con Emirates.