EUROSPORT TRASMETTERÀ’ IN STREAMING LE CERIMONIE DI APERTURA E CHIUSURA DI TOKYO 2020 SU YOUTUBE

(di Lorenzo Di Nubila) – Discovery ha concordato un accordo con YouTube che vedrà i contenuti di Tokyo 2020 condivisi tramite il canale Eurosport del gigante dei media.

La partnership, che copre anche la pubblicità sulla produzione olimpica dell’emittente, vedrà la copertura in simultanea delle cerimonie di apertura e chiusura di Tokyo 2020 trasmesse in diretta in inglese e in tedesco. Queste trasmissioni in diretta saranno disponibili in tutti i mercati coperti dall’accordo sui diritti per le Olimpiadi europee di Discovery, ad eccezione di Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Russia. Spagna e Regno Unito.