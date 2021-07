Il Lech Poznan svela le nuove maglie Home ed Away (stagione 2021/22). STS main sponsor della divisa

“1922 – 2022”, cento anni di storia che il Lech Poznan, uno tra i club più titolati del calcio polacco si appresta a festeggiare nella prossima stagione agonistica. Una stagione che prende il via anche con la presentazione ufficiale delle nuove maglie ‘Home’ e ‘Away’ che oltre a celebrare un anniversario così importante, hanno in sé un preciso messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. I nuovi kit gara prodotti da Macron, sponsor tecnico dei “kolejarze” (ferrovieri), sono infatti realizzati in Eco-Softlock, tessuto 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard. Per la produzione di una maglia vengono riciclate 13 bottiglie di plastica da mezzo litro.

La nuova ‘Home’ è blu con collo a V con bordi dorati. In oro anche le due linee verticali in stampa sublimatica poste al centro della maglia e accanto alle quali sono presenti due bande in blu leggermente più scure che hanno al loro interno un finissimo rigato diagonale. Interessanti anche i dettagli presenti sui bordi manica, due righe dorate spezzate e con al loro interno una data: 1922 sulla manica destra, 2022 sulla sinistra.

Il backneck è personalizzato con il logo celebrativo del centenario, le due date 1922-2022 e la scritta KOLE100RZ. Stessa scritta, sempre in oro, accompagnata da 1922-2022, è ricamata nel retrocollo esterno. Sul petto, a destra e in oro, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore il logo dei 100 anni del Lech Poznan. I pantaloncini sono bianchi con coulisse bianche e puntali dorati. I calzettoni sono bianchi con riga orizzontale dorata sul bordo superiore e con davanti, sempre in oro, il Macron Hero, mentre dietro la scritta 100.

La versione “Away” riprende nel design e nello stile la prima maglia. Il colore dominante in questo caso è il bianco. Il collo è a V con bordi in oro, così come dorate sono le linee sulle maniche intervallate dalle date e le due righe verticali in stampa sublimatica presenti a centro maglia. Il backneck è personalizzato come per la Home e nel retrocollo compare in oro la scritta KOLE100RZ 1922-2022. Sul petto in oro a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club polacco. I pantaloncini sono blu con coulisse bianche e puntali dorati, mentre i calzettoni sono blu con riga dorata nel bordo superiore.