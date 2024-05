A Rimini Wellness 2024 le start up hi-tech del Futuro

L’innovazione più avanzata al servizio del benessere in movimento. RiminiWellness, evento leader su scala internazionale per la promozione dei sani stili di vita, rappresenta anche un’opportunità per scoprire le tecnologie del futuro del fitness e dello sport. L’evento di Italian Exhibition Group in programma dal 30 maggio al 2 giugno in Fiera a Rimini e sulla Riviera, mette al centro l’universo eHealth grazie alla presenza di start-up di settore come eSteps, Uell e VST, selezionate da Clust-ER Health*, e ONESPorter, per soluzioni innovative che partono dal mondo sanitario per approdare a quello sportivo.

LA SOLETTA INTELLIGENTE CHE TI DICE COME TI STAI MUOVENDO

La soletta eSteps si distingue per essere un dispositivo di monitoraggio remoto della disabilità nei pazienti con problemi di motricità dovuti a patologie neurodegenerative. La loro soluzione non solo offre un monitoraggio preciso dell’attività, ma fornisce anche protocolli di tele-riabilitazione personalizzati, utilizzando tecnologie all’avanguardia. Queste soluzioni si possono declinare ad uso sportivo per gli atleti professionisti che vogliono ottimizzare le loro prestazioni e prevenire infortuni. Questa soletta in memory foam è utilizzabile in qualsiasi calzatura e contiene dei sensori che monitorano il cammino e l’attività fisica, dando informazioni preziose sulla capacità e qualità del di movimento.

BENESSERE PERSONALIZZATO CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Uell utilizza l’intelligenza artificiale per offrire una valutazione psicofisica altamente personalizzata basata su dati genetici, di fitness, alimentazione e motivazione. Attraverso la creazione di programmi di benessere su misura, Uell fornisce supporto integrato e monitora costantemente i progressi degli utenti. Oltre ad avere lo scopo principale di migliorare la salute e il benessere generale, la soluzione è ideale per gli atleti che desiderano ottimizzare la loro preparazione fisica e mentale per massimizzare le prestazioni.

5 SEGNI VITALI CONTROLLATI CON UN SOLO TOUCH

VST ha sviluppato un sistema innovativo per monitorare lo stato di salute delle persone attraverso la misurazione di parametri vitali e l’ECG. Certificato CE medicale, il dispositivo “IppocraTech” offre un’analisi scientificamente attendibile dei dati sanitari della persona, fornendo un importante strumento per il monitoraggio della salute e del fitness con un solo touch. Queste soluzioni non solo sono fondamentali per il controllo continuo e la gestione delle condizioni mediche, ma sono anche utili per gli atleti che vogliono monitorare da vicino il loro stato di salute al fine di migliorare le loro performance.

DALLO SPORT AL WELLBEING AZIENDALE

ONESPorter, una start-up indipendente, approda in fiera con la sua innovativa piattaforma di pianificazione e monitoraggio della performance per gli atleti. L’obiettivo di questa azienda è integrare nel mondo dello sport agonistico la tecnologia disponibile al fine di migliorare il lavoro del coach e le performance degli atleti attraverso la digitalizzazione e l’IoT. Ma la piattaforma è andata ben oltre, customizzando le sue funzionalità anche per programmi di allenamento pensati per wellbeing aziendale.

*Clust-ER Health: associazione riconosciuta e supportata dalla Regione Emilia-Romagna, costituita da grandi imprese, PMI, università, centri di ricerca, strutture sanitarie, enti di formazione e associazioni di pazienti.