Euronics Tufano diventa sponsor delle giovanili dei campioni d’Italia del Napoli

In qualità di SSC Napoli “Partner of the Future”, Euronics Tufano diventa sponsor delle divise da gara e per l’allenamento delle squadre giovanili maschili e femminili fino alla categoria Under 17.

“In tempi non facili come questi riteniamo che la cosa migliore da farsi sia dare un contributo concreto alle nuove generazioni affinché queste possano crescere in modo sano: in tal senso. Allora, cosa c’è di meglio dei valori offerti dallo sport, dal calcio, ed in particolare dalla SSC Napoli”. Ha dichiarato Vincenzo Cafarelli, Presidente Euronics Tufano.

“Per la prima volta il Settore Giovanile del club ha uno sponsor principale dedicato. Siamo molto contenti che questa nuova era inizi con un partner globale come Euronics ma allo stesso tempo molto radicato sul territorio con il brand Tufano. La nostra volontà è di raccontare le storie dei ragazzi che indossano con orgoglio la maglia azzurra e che rappresentano il futuro sia in termini sportivi che umani. Siamo certi che questo nuovo progetto porterà attivazioni innovative per tutti i nostri tifosi.” ha dichiarato Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer SSC Napoli. (fonte: SSC Napoli)