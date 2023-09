Rinnovata per il 4° anno consecutivo la partnership Cesena FC-Sporteconomy

Per la quarta stagione di fila, l’agenzia on line nata nel 2004 racconterà, in qualità di “Media Partner”, le attività di marketing e comunicazione del club bianconero.

Si conferma anche in questa stagione la collaborazione tra il Cesena FC e Sporteconomy, l’agenzia on line nata nel 2004 e oggi tra le prime in Europa nell’informazione sulle tematiche economiche legate allo sport. Anche nella stagione 2023/24, in qualità di Media Partner, Sporteconomy racconterà infatti le attività di marketing e comunicazione del club bianconero, oltre a dedicare focus e approfondimenti ad alcuni degli oltre cento brand che compongono la corporate base del Cavalluccio.

“Per il quarto anno consecutivo leghiamo il nostro marchio giornalistico ai valori e all’immagine del Cesena FC in questa nuova stagione di Lega Pro”, ha dichiarato Marcel Vulpis, fondatore e direttore responsabile dell’agenzia Sporteconomy.it. “Anche nella nuova stagione la mission è potenziare la visibilità di tutte le attività marketing e commerciali dei bianconeri. Il Cesena è uno dei marchi più iconici della Serie C ed un elemento fortemente identitario del territorio. Sono tante infatti le aziende partner che, anche nel prossimo campionato, si presenteranno all’Orogel Stadium per supportare le imprese dell’undici del tecnico Domenico Toscano. Per questa ragione Sporteconomy veicolerà tutte le news collegate agli accordi sponsorizzativi, senza dimenticare le iniziative di co-marketing, anche in ambito non-profit, dove, da tempo, la società romagnola è coinvolta“.

“La rinnovata partnership con Sporteconomy ci permetterà di continuare a comunicare ad un livello nazionale il brand “Cesena” che nella scorsa stagione, numeri alla mano, ha fatto registrare il maggior numero di spettatori live dell’intera Lega Pro – ha dichiarato Claudia Gatti, responsabile marketing del club bianconero -. “Sporteconomy è un punto di riferimento per gli operatori dello sport business e questo, insieme alla maggiore visibilità che la Serie C acquisirà attraverso la copertura televisiva assicurata dall’accordo con Sky e Now, rappresenta un valore aggiunto per una società come il Cesena che, oltre ad essere radicata nel territorio, può annoverare al suo fianco tante aziende partner di rilevanza nazionale”.