Mapei nuovo partner ufficiale dei Campionati del Mondo di ciclismo UCI 2023

Mapei sarà uno dei “Partner Ufficiali” dei Campionati del Mondo di Ciclismo UCI 2023.

La prima edizione dell’evento, che avrà cadenza quadriennale, si terrà a Glasgow e in tutta la Scozia dal 3 al 13 agosto 2023. Tutti i 13 Campionati del Mondo UCI nelle diverse discipline del ciclismo si svolgeranno in contemporanea in quello che sarà uno dei momenti più alti della storia di questo sport. Si prevede la partecipazione di oltre 8.000 tra atleti dilettanti e professionisti provenienti da almeno 120 Paesi e l’incoronazione di oltre 190 Campioni del Mondo UCI. È attesa, inoltre, l’affluenza di oltre un milione di spettatori, così come di un’audience televisiva di un miliardo di persone che farà di questo campionato uno dei 10 eventi sportivi più seguiti del pianeta.

La lunga partnership tra Mapei e UCI ha avuto origine nel 2008, in occasione dei Mondiali a Varese, e proseguirà fino al 2024. I Campionati del Mondo di Ciclismo su strada del 2022 a Wollongong (Australia) segneranno il 14° anniversario di questa collaborazione da cui Mapei, in veste di Main Partner, potrà trarre notevole visibilità, in particolare lungo i percorsi, nelle città, sui mezzi di supporto e sulle piattaforme digitali.

La stretta relazione tra Mapei e il ciclismo ha avuto origine con Rodolfo Squinzi, fondatore del gruppo italiano ed ex ciclista professionista, ed è stata portata avanti da suo figlio Giorgio, scomparso nel 2019, fino a giungere alla generazione odierna con Marco e Veronica Squinzi. Nel corso degli anni Novanta Mapei è stata sponsor di una squadra della prima divisione UCI, che avrebbe poi vinto più di 650 gare professionali, tra cui quattro Campionati del Mondo su strada.

I Campionati del Mondo di Ciclismo UCI 2023 si distingueranno per il contributo alla sostenibilità, il coinvolgimento del pubblico nell’evento e per il focus sull’innovazione e lo sviluppo della mobilità attiva, così come della salute e del benessere.

“Sono felice che Mapei, nostro partner ufficiale, si unisca a noi anche per i Campionati del Mondo di Ciclismo UCI 2023. L’azienda italiana è già parte integrante del nostro evento annuale di punta, i Campionati Mondiali su Strada, e sarà emozionante poter contare sul suo supporto anche nel più grande evento ciclistico mai realizzato” ha affermato David Lappartient, presidente UCI.

“Dopo tutta la strada percorsa a fianco dell’UCI, abbiamo voluto confermare il nostro supporto a questa storica edizione dei Mondiali che, per la prima volta, celebrerà il ciclismo in tutte le sue espressioni. In questo bellissimo sport continuiamo, infatti, a ritrovare valori come impegno, grinta, perseveranza, lavoro di squadra, che sono anche alla base della nostra azienda”, ha affermato Veronica Squinzi, amministratore delegato di Mapei.