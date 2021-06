EURO 2020: la scheda degli sponsor della Federcalcio svedese (SvFF)

(di Guido Paolo De Felice) – Nonostante sia orfana del proprio giocatore più rappresentativo (Zlatan Ibrahimovic), e abbia perso alla vigilia per positività al Coronavirus due dei giovani più promettenti, Svanberg e Kulusevski, la Svezia ha sorpreso tutti finora in questo inizio di Euro2020, restando imbattuta nelle prime due gare e portandosi momentaneamente in testa al proprio girone.

Anche per quanto riguarda l’ambito sponsorizzazioni, si può notare come la Federcalcio svedese (Svenska Fotbollförbundet, SvFF) abbia lavorato alacremente per costruire un portafogli ampio e variegato.

Dal 2013, tutto il materiale tecnico viene fornito dalla tedesca Adidas, che è subentrata alla Umbro, spuntandola sulle offerte, tra le altre, di numerosi competitor interessati a vestire le nazionali svedesi (tra queste Puma e Nike).

Lo sponsor più rilevante da un punto di vista del contributo offerto è rappresentato dalla Svenska Spel, società di proprietà statale che opera nel mercato del gioco d’azzardo regolamentato, la quale riveste anche il ruolo di Title Sponsor per le competizioni afferenti alla Coppa di Svezia, sia maschile che femminile.

Una seconda categoria di collaborazioni è rappresentata dai cosiddetti “Partner nazionali”. Tra questi troviamo l’immancabile Coca-Cola, e la Bauhaus, una catena di vendita al dettaglio di prodotti per il bricolage, il giardinaggio e il fai da te, con sede in Svizzera, ma anche numerose aziende svedesi di grande prestigio: innanzitutto, il gruppo Volvo, multinazionale molto nota come casa automobilistica, ma specializzata nella produzione, distribuzione e vendita di camion, autobus e macchine da movimentazione a terra, oltre che in sistemi di trasmissione navali e industriali e servizi finanziari; Sportbladet, uno dei principali giornali sportivi svedesi; Folksam, una delle più grandi compagnie assicurative del Paese; ICA, il più importante rivenditore svedese di cibo e prodotti per la salute, avente un business model piuttosto diversificato, essendo proprietaria anche di una catena di farmacie, di una banca e di una divisione immobiliare; NeH, azienda nata per la realizzazione di prodotti promozionali personalizzati e oggi evolutasi nel supportare in toto la gestione di progetti, l’approvvigionamento, la produzione interna e le soluzioni logistiche, negozi online, marketing dei propri clienti; Scandic Hotels, una delle principali catene alberghiere con attività in tutti i paesi scandinavi; Swedbank, gruppo bancario nordico-baltico avente sede a Stoccolma, che offre servizi bancari al dettaglio, gestione patrimoniale e servizi finanziari diversificati.

Il portafogli di sponsorizzazioni è poi ulteriormente arricchito dai cosiddetti “Partner ufficiali”: Estrella, il più noto produttore di patatine svedesi e altri snack, la birra Carlsberg, nella sua versione analcolica, la pay-tv C More Entertainment, che operava in precedenza come Canal+, detentrice tra gli altri dei diritti per la trasmissione degli incontri di Champions League fino al 2023, la cTc Enertech Group, produttrice internazionale di sistemi di riscaldamento basati su energie rinnovabili, la Fabege, società immobiliare svedese, quotata in Borsa, focalizzata sullo sviluppo distrettuale nell’area di Stoccolma, la Folkspel, società di giochi che organizza diverse tipologie di lotterie in tutta la Svezia, la Marabou, uno dei maggiori e più antichi produttori di cioccolato della Svezia, la Rexel, azienda francese specializzata nella distribuzione di apparecchiature elettriche, di riscaldamento, di illuminazione e idrauliche, ma anche in energie rinnovabili e prodotti e servizi per l’efficienza energetica, la Rexona, marchio australiano di deodoranti e antitraspiranti di proprietà di Unilever, la SJ, impresa ferroviaria di proprietà statale, e infine la Teknos, azienda finlandese specializzata nella produzione di vernici.