eToro partner di Rugby Australia in occasione del Tri Nations 2020

(di Daniele Caroleo) – Rugby Australia e eToro hanno sottoscritto una partnership in vista dell’imminente Tri Nations 2020. Fondata nel 2007, la piattaforma globale di trading multi-asset, espande, in questo modo, il suo portfolio di sponsorizzazioni in tutto il mondo, ed in occasione del Tri Nations apparirà sul retro dei pantaloncini dei “Wallabies” e su tutti i prodotti ufficiali realizzati per questa competizione.

L’eToro Tri Nations 2020, che prenderà il via ufficialmente oggi, ha di fatto sostituito il consueto Rugby Championship, dopo che il Sudafrica ha annunciato il suo ritiro dal torneo a causa della situazione sanitaria derivata dalla pandemia di Covid-19. La competizione ora include solo le rappresentative di Argentina, Nuova Zelanda e Australia, e queste ultime due si affronteranno nella sfida inaugurale di oggi all’ANZ Stadium di Sidney.

Il marchio eToro ha stipulato numerose partnership in tutto il mondo. Tra queste ci sono 6 club della Premier League in Inghilterra, 6 squadre della Bundesliga in Germania ed un accordo di sponsorizzazione con il tennista francesce Gael Monfils e con la società francese AS Monaco. L’azienda, fondata a Tel Aviv, in Israele, nel corso degli anni ha avuto una fortissima espansione, raggiungendo oltre 15 milioni di utenti registrati sulla propria piattaforma, e ora, con la sponsorizzazione del Tri Nations 2020, punta ad ampliare il proprio raggio d’azione anche nella regione oceanica.