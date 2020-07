Esclusiva – Si attende solo l’ufficialità per Equilibra, nuovo official partner delle Nazionali di calcio (FIGC)

Un nuovo “official partner” sta per entrare nella “famiglia” delle Nazionali di calcio a marchio FIGC.

E’ il brand Equilibra, tra le realtà leader tricolori (con sede a Torino) nel settore degli integratori alimentari. Nel portfolio presenta anche linee di prodotti per la cosmetica, alimentazione, farmacia e per il mercato “bio”. Di recente, ha aperto due store monomarca, rispettivamente a Milano e Roma (zona via Barberini) e intende, secondo gli addetti ai lavori, lanciare, al più presto, una linea specifica di integratori per lo sport.

In meno di due mesi l’area commerciale e sponsorship della FIGC ha portato a casa, oltre a Equilibra (l’annuncio dell’accordo pluriennale è atteso nei prossimi giorni) altri due marchi di profilo nazionale/internazionale: parliamo di Ringo (Barilla group) per il biennio 2020-2021 e Fonzies, il marchio del gruppo Mondelēz International, anch’esso “Official Partner” delle Nazionali Italiane di calcio in questo caso per il triennio 2020-2022. Tutti questi official partner saranno al fianco degli Azzurri già in occasione degli Europei di calcio 2021.

Equilibra è una realtà italiana in forte crescita ed entrata. nella primavera del 2018. nell’orbita del colosso Unilever.

Assistita da Deloitte, Unilever. due anni fa, ha firmato un accordo per acquisire una partecipazione del 75% in Equilibra (azienda attiva nel settore della cura e del benessere).

Fondata nel 1987 da Franco Bianco, Equilibra ha acquisito una presenza crescente nei segmenti di cura della persona “naturali”, offrendo linee per la cura della pelle e la cura dei capelli, oltre ad essere un attore di primo piano negli integratori alimentari in Italia. Equilibra ha un’offerta prodotti e una proposizione basata sulle sue autentiche credenziali italiane, con ingredienti a base di piante con benefici funzionali, tra cui Aloe, Karitè, Argan e Mandorla.

Equilibra sarà gestita come società indipendente dalla famiglia Bianco e dall’attuale team di gestione. Marco Bianco gestisce la società come Ceo dalla sede di Torino e l’ingegnere Franco Bianco (fondatore dell’azienda) è il presidente onorario.