Vulpis (SE.it): L’idea di De Laurentiis di lanciare un canale della Lega è giusta…

Il direttore dell’agenzia Sporteconomy.it, Marcel Vulpis, è intervenuto nelle ultime ore a “Radio Marte” per parlare della questione diritti Tv che sta interessando, in questi giorni, il mondo della Serie A.

“De Laurentiis ha ragione: i rapporti tra i fondi e la governance è costantemente in evoluzione perché ci sono squadre che salgono in serie A e squadre che scendono nella B. Media Pro – ha detto Vulpis a Radio Marte – voleva entrare sul mercato italiano ed avrebbe investito tanto da portare il calcio italiano in un’altra dimensione, ma alcuni presidenti hanno deciso che non andava bene e devono prendersi delle responsabilità. Se, alla luce di tutto ciò, arriveremo ad affidarci ai fondi, mi chiedo perché si è detto no a Mediapro”.

Sulla questione De Laurentiis (proprietario della SSC Napoli) ha fatto una proposta che potrebbe diventare una svolta epocale, ovvero creare un canale della Lega per vendere poi i diritti. Il patron partenopeo sta riscuotendo dei consensi da questo punto di vista e sempre più società della massima serie tricolore si stanno affiancando al suo modo di pensare.