ESA: il 72% delle aziende sponsor non abbandonerà il mercato del calcio

La European Sponsorship Association (ESA), in una recente indagine ai tempi del Covid-19, ha sottolineato come il 72% dei marchi intende prolungare gli accordi di sponsorship nonostante la perdurante emergenza sanitaria. Circa tre sponsor su quattro sono già al lavoro per estendere gli accordi e trovare nuove opportunità. La ricerca Sponsorship Tracker Sentiment ha evidenziato infatti che il 48% degli spender sta esplorando nuove modalità per ottenere il massimo valore dai contratti in vigore.

Il 75% degli intervistati ha dichiarato che alcuni eventi potranno sparire, mentre soltanto il 30% ha affermato che l’epidemia avrà un impatto negativo (a lungo termine) sulla sponsorizzazione.