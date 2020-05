Fenucci (AD Bologna) chiede al Governo di cancellare il divieto delle sponsorizzazioni

“I danni economici di questa stagione dipendono da mille variabili che non possiamo analizzare ora; è importante, inoltre, sottolineare il fatto che anche nella prossima stagione ci saranno dei danni importanti, considerato che si inizierà a giocare a porte chiuse. Proprio per questo motivo chiediamo al Governo di cancellare il divieto alle sponsorizzazioni delle società di betting dato che, in un momento come questo, potrebbero far rifiatare un pò il sistema”. – lo ha dichiarato Claudio Fenucci (AD del Bologna FC) in una recente intervista a “Radio24″.

“La politica deve dare indicazioni giuste, non i virologi. Ora il populismo e la demagogia ci fanno passare per fortunati, ma non è così: bisogna pensare che l’azienda calcio fattura 14 miliardi l’anno”. – ha sottolineato sempre Fenucci.