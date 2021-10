Erreà Sport e Lega Pro presentano la terza divisa e nuova versione di Magister Legacy

In linea con le precedenti, le maglie sono state prodotte in tessuto tecnico antivirale e antibatterico Ti-energy 3.0 messo a punto dalla Sezione Sviluppo di Erreà. I test eseguiti secondo la ISO 18184, utilizzando il virus SARS-COV-2, hanno mostrato che il tessuto Ti-energy® 3.0 in laboratorio ha una riduzione della carica virale del 99.85% rispetto ad un comune tessuto in poliestere dopo 6 ore di contatto con il virus.

Si tratta di un traguardo molto importante raggiunto in campo tessile ottenuto grazie all’impiego di due distinte tecnologie: la presenza di nanoparticelle di ossido di zinco incapsulate in modo permanente nelle fibre e il trattamento Minusnine J1+. Questa duplice funzionalizzazione consente al tessuto di diventare un’efficace barriera protettiva contro droplet, liquidi e microrganismi per assicurare maggiore attenzione e protezione verso la sicurezza dei giocatori in campo. Sul retro delle maglie è stato inserito lo speciale QR Code che consentirà alla Lega Pro di divulgare informazioni esclusive, dando la possibilità di ricevere notizie e rapidi aggiornamenti.

“Magister Legacy”è il pallone ufficiale della stagione in corso, che nella sua versione “invernale” è giallo con pannelli bianchi, azzurri, fucsia, con il caratteristico logo della Lega Pro. Progettato per aumentare la reattività di “lettura” della traiettoria e la velocità di giocata, come in quello presentato lo scorso luglio, anch’esso contiene lo speciale QR Code della Lega Pro. Grazie alla tecnologia e tramite la lettura di cellulari e smartphone, gli utenti potranno accedere a contenuti digitali dedicati passando in modo facile e rapido dall’offline all’online come in una sorta di ponte sempre attivo che collega le due realtà: ciò faciliterà la connessione tra tifosi, appassionati e club.

Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà Sport. “Stiamo portando avanti un percorso molto significativo e proficuo, un lavoro di grande qualità di cui siamo particolarmente soddisfatti. Il pallone di quest’anno e il messaggio di cui si fa portatore sono assolutamente in linea con i nostri valori. Il pallone continuerà ad essere il tratto distintivo della partnership, e da solo sarà in grado di attivare connessioni fisiche e digitali, diventando l’anello di trasmissione dei valori che legano Erreà e Lega Pro”.

Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro: “Questo pallone così all’avanguardia è il simbolo delle generazioni più giovani, un modo per testimoniare la voglia della Serie C di rivolgersi ai ragazzi, nuovi tifosi, senza dimenticare il passato che rappresenta la ricchezza delle nostre tradizioni: ricchezza da non disperdere ma da tramandare assieme al senso di appartenenza al territorio, così importante per noi”.

Il pallone Magister Legacy è in vendita sul sito Erreà Sport e presso tutti i suoi rivenditori ufficiali. (fonte: Lega Pro)