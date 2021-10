Social Football Summit: Lega Serie A, squadre di calcio e grandi aziende presenti allo stadio Olimpico

L’attesa sta per finire, dal 15 al 16 novembre 2021 torna a Roma, allo stadio Olimpico, il Social Football Summit 2021 (https://www.socialfootballsummit.com/), l’evento dedicato al alla football Industry.

Giunto alla IV edizione l’evento, organizzato da Social Media Soccer e Go project, annuncia il rinnovo della partnership con la Lega di Serie A che sarà ancora Global Partner.

Nella cornice dello Stadio Olimpico, scenario dei successi della Nazionale Italiana, oltre 40 panel e 100 top speaker organizzati su due stage, l’edizione 2021 prevede la formula Hybrid Edition, dando la possibilità a tutti di seguire l’evento in modalità offline e online.

Come ogni edizione, il Social Football Summit diventa il luogo dove i maggiori stakeholders del mondo del calcio si riuniscono per confrontarsi e delineare la vision futura. Quest’anno oltre 100 top speaker in rappresentanza di Istituzioni, UEFA, FIGC, Lega Serie A, Lega B, Lega Pro e una folta rappresentanza di squadre straniere, i rappresentanti di Facebook, Twitter e YouTube e aziende come NTT DATA, Macron, BIP, One Football, Google, Studio Ontier, Italiacamp, Dacia, Puma, Almaviva e molte altre.

“La qualità degli speaker e l’adesione di importanti partners è il risultato di un grande lavoro e la presenza della Lega Serie A è fondamentale, sono 3 anni che abbiamo costruito insieme un percorso che ci vede impegnati a valorizzare e raccontare i processi e le strategie dell’Innovazione del calcio ” spiega GianfilippoValentini, founder di Social Media Soccer e di Go Project- Abbiamo creato un evento internazionale di riferimento per la Football Industry e la Lega Serie A ci ha supportato aiutandoci a diventare interlocutore autorevole, ringrazio Luigi de Siervo e tutta la struttura per il loro impegno e contributo”.

“Siamo felici di confermarci global partner del Social Football Summit anche per questa edizione, considerando l’importanza che gli asset digitali rivestono per la Lega Serie A e i suoi Club nel coinvolgere e intrattenere i milioni di tifosi e appassionati di calcio provenienti da tutto il mondo – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Il nostro canale Youtube è sempre il primo canale di calcio al mondo per numero di views mensili e abbiamo aperto account social in inglese, spagnolo, arabo, cinese e indonesiano per raggiungere un target sempre più ampio e trasversale. Inoltre, con l’inaugurazione del nuovo avveniristico centro di produzione della Lega Serie A a Lissone abbiamo fatto un deciso passo avanti nel futuro, si tratta di un progetto innovativo e a lungo termine che ci pone davanti a tutte le altre Leghe europee”.

La manifestazione aprirà i cancelli alle ore 9,00 del 15 novembre per concludersi nel pomeriggio del 16 novembre. Per partecipare al Social Football Summit 2021 è possibile effettuare l’iscrizione sul sito www.socialfootballsummit.com.