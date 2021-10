PARTNERSHIP: MANCHESTER CITY E MIDEA RINNOVANO IL CONTRATTO

(di Mattia Celio) – Manchester City e Midea ancora insieme. Nella giornata di oggi, con una nota ufficiale, i Citizens hanno reso noto il rinnovo della partnership con il principale produttore di elettrodomestici di consumo. Si tratta del terzo prolungamento di una collaborazione che va avanti dal gennaio 2020.

Durante questa partnership, Midea ha lavorato ad iniziative digitali intriganti, che sono state estremamente popolari tra i tifosi del City di tutto il mondo. In particolare, la #MideaHomeChallenge che ha fatto da intrattenimento ai fan durante il blocco della pandemia: l’attività prevedeva che diversi giocatori del Manchester City sfidassero i fans a mostrare le loro abilità calcistiche interagendo con i loro elettrodomestici.

Altra iniziativa è stata la campagna #WorldClass Awards che ha celebrato le prestazioni della squadra e dei giocatori durante la stagione 2020/21. La novità è stata l’introduzione dei premi di Midea, tenuto dalle leggende Paul Dickov e Shaun Wright-Phillips, che ha attirato milioni di visualizzazioni a livello globale e che prevedeva la selezione di nove diversi trofei #WorldClass che sono stati poi assegnati dai tifosi, tramite votazione online, ai loro giocatori preferiti.

A partire da questa stagione, Midea estenderà la sua relazione con il Club anche per sostenere la gente di Manchester, collaborando con il rinomato programma ‘City In The Community’ del Manchester City per lavorare a strategie per affrontare le sfide sociali della città. Inoltre, grazie al nuovo sistema di display a LED a doppio livello all’Etihad Stadium, Midea potrà contare ora 12 slot LED in ogni partita casalinga del Manchester City per mostrare la sua vasta gamma di dispositivi per la casa in tutte le categorie.

Eric Wang, VP Midea Group e President & CEO della International Business Division di Midea Group, ha dichiarato: “Attraverso questa partnership miriamo a mostrare la nostra vasta gamma di elettrodomestici intelligenti ai fan e a rafforzare la nostra presenza globale del marchio.”

Midea è anche partner del club gemello del City Football Group del Manchester City, il New York City FC, che gioca nella MLS.