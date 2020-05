IL PRESIDENTE DELL’OLIMPIQUE DE MARSEILLE PRONTO A VENDERE IL CLUB PER 250 MLN DI EURO

(di Sejon Veshaj) – La decisione del governo francese di porre fine anticipatamente alla stagione della Ligue 1 (massimo campionato di calcio d’Oltralpe) per la pandemia Covid-19, ha creato non pochi malumori all’interno della FFF (Fédération Française de Football). Tra mancati introiti di ticketing e merchandising e azioni legali contro le emittenti televisive per il pagamento delle ultime rate dei diritti tv, alcune società si ritrovano sull’orlo del fallimento.

Una di esse è l’Olympique de Marseille, che vive un momento di grande crisi economica, con la pressione costante dell’UEFA che ha già ammonito il club provenzale, reo di non rispettare i parametri del fair-play finanziario.

Da molte settimane si susseguono sempre più voci di una possibile vendita societaria da parte del Proprietario del club, il magnate americano Frank McCourt, rendendo necessario l’intervento del Presidente Jacques Henri Eyraud, che ha negato tali notizie, etichettandole come fake news.

Ma a rincarare la dose questa mattina, un articolo del quotidiano sportivo francese L’Équipe, che oltre ad avvalorare le voci sulla cessione societaria, rivela addirittura il prezzo di vendita che McCourt avrebbe fissato per vendere l’OM. La cifra che la famiglia dell’imprenditore americano ha stimato per la vendita sarebbe di 250 milioni di euro, di cui 150 milioni di passivo in eredità.

Dal suo arrivo nel 2016, Frank McCourt ha investito circa 350 milioni di euro nell’Olympique de Marseille. Le ambizioni iniziali puntavano a spodestare dal trono di Francia il Paris Saint-Germain, ma dopo i primi due anni positivi, culminati con la finale di Europa League nel 2018 (persa contro l’Atletico Madrid), il club del Vélodrome non è riuscito ad affermarsi in patria, con due quinti e un quarto posto nelle ultime tre stagioni. Quest’anno, con l’arrivo in panchina del portoghese Villas-Boas la squadra ha ottenuto ottimi risultati, e con la sospensione del campionato da parte del governo francese, si è assicurata la seconda posizione in classifica.

Ma la partecipazione alla prossima Champions League dipenderà in gran parte proprio dalla vendita della società. Eventuali sanzioni ufficiali da parte degli organi UEFA, potrebbero infatti escludere l’OM dalla massima competizione europea per via dei già citati paletti del fair-play finanziario.