Emmanuel Macron spinge per gli eSports alle Olimpiadi di Parigi 2024

Da sempre la Francia, assieme al mercato del Regno Unito, è il punto di riferimento dell’industria europea dei videogiochi. Ma forti investimenti sono dedicati anche al mercato dei media, al cinema, alla musica e alla animazione. In generale al comparto dell’intrattenimento (in questo caso virtuale).

In una recente intervista (fatta prima delle elezioni anche per intercettare il mondo dei più giovani) il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron (nella foto in primo piano) ha dichiarato di voler trasformare la Francia nel “Paese dei videogiochi”,.

Macron ha dichiarato : “Gli eSports sono un’altra area di eccellenza francese con squadre come Team Vitality o Karmine Corp. Abbiamo, a questo proposito, un’opportunità storica: quella dei Giochi Olimpici del 2024. Sta a noi approfittarne per creare il collegamento con le Olimpiadi…Arrivando di fatto ad ospitare i più grandi eventi sportivi del mondo: ad esempio CS:GO Major, Worlds per League of Legends e The International di Dota 2. Questa è anche l’influenza della Francia”.