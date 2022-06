Cinch nuovo sponsor ufficiale di maglia del Crystal Palace (EPL)

(di Nicola Mandaglio) – Il Crystal Palace (giunta quest’anno 12ima in Premiership) si legherà al marchio Cinch (piattaforma online specializzata nella vendita di auto), nuovo sponsor ufficiale della maglia per la stagione 2022/23 sia per le squadre maschili che femminili (previsto un contratto pluriennale).

Cinch diventerà anche il partner ufficiale per l’abbigliamento da allenamento (“training kit”) come parte dell’accordo, beneficiando di una significativa esposizione del brand nelle squadre dell’Academy del club, nello stadio “Selhurst Park”, all’interno dei canali digitali e su tutte le magliette replica.

Cinch ha oltre 10mila auto disponibili tra cui scegliere online e può consegnare un’auto in appena 72 ore, il marchio aggiungerà il marchio Crystal Palace ad un lungo elenco di partnership sportive (tra queste England Cricket, SPFL e Northampton Saints Rugby).

Barry Webber, Direttore commerciale del Crystal Palace, ha dichiarato: “Cinch è un marchio consolidato, adatto alle famiglie e immediatamente riconoscibile in tutto il Regno Unito e oltre, e questa partnership storica è un’altra dichiarazione di progresso nel club, sia dentro che fuori. il campo. Questo è un momento incredibilmente emozionante per l’inizio della nostra partnership, poiché entriamo nella nostra decima stagione consecutiva in Premier League con una squadra piena di talenti internazionali, mentre Cinch continua la sua impressionante espansione e innovazione nel mercato automobilistico. Non vediamo l’ora di aiutarci a vicenda per garantire le nostre rispettive ambizioni“.

Avril Palmer-Baunack, Presidente di Constellation Automotive Group, proprietari di Cinch: “Siamo lieti di unirci al Crystal Palace come sponsor della maglia. cinch è un marchio ambizioso che ha ottenuto molto in un breve lasso di tempo e questa nuova partnership sosterrà ulteriormente la nostra espansione nel mercato automobilistico del Regno Unito. Non vediamo l’ora di lavorare con le squadre, i tifosi e la comunità locale e riponiamo grandi speranze per il club la prossima stagione”.