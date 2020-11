ELEVEN SPORTS ACQUISISCE LA PIATTAFORMA STREAMING MYCUJOO

(di Daniele Caroleo) – Eleven Sports, provider internazionale dedicato alla trasmissione di eventi sportivi, ha recentemente annunciato l’acquisizione di MyCujoo, piattaforma di streaming video che fornisce trasmissioni in diretta e su richiesta di partite di calcio e momenti salienti provenienti da tutto il mondo.

Tale operazione, fortemente sostenuta dagli investitori di MyCujoo, che includono Go4itCapital, partner e fornitore di capitali per la creazione di imprese globali ed innovative nello sport e nei media digitali, Sapphire Sport, azienda di investimento in società tecnologiche in fase iniziale, e Caster Thoma, imprenditore ed investitore internazionale, pone le basi per un nuovo servizio globale da parte di Eleven e aggiunge, di fatto, nuove capacità tecnologiche al provider. L’accordo consentirà inoltre di poter fornire, ai titolari dei diritti nel settore dello sport e dell’intrattenimento, l’accesso a strumenti di streaming live del tutto innovativi.

MyCujoo, lanciata ufficialmente nel 2015, ha consentito a numerose federazioni calcistiche, leghe, club e calciatori, di poter mostrare le proprie partite al pubblico di tutto il mondo e solo nel 2019 la piattaforma streaming ha trasmesso oltre 22.000 match, raggiungendo oltre 26milioni di utenti unici. Con l’acquisizione da parte di Eleven, la piattaforma verrà trasformata e migliorata e l’offerta dei contenuti verrà suddivisa come da prospetto svelato in occasione dell’annuncio della strategia Eleven 2.0 (agosto 2020): Eleven Next, Eleven Women e Eleven Esports. La nuova piattaforma dovrebbe essere pienamente operativa nel 2021 e andrà ad affiancare ed integrare le piattaforme regionali di Eleven in Europa ed in Asia.

MiCujoo ha inoltre recentemente lanciato MyCujooLive Services (MCLS), che resterà comunque al di fuori di ElevenGroup. MCLS, in pratica, è un servizio di live streaming end-to-end unico, capace di offrire agli utenti esperienze di visione senza rivali, e che ha ottenuto un sostanzioso interesse nel mercato da parte dei principali titolari dei diritti sportivi e musicali in tutto il mondo. Una soluzione altamente indicata per i creatori di contenuti che, grazie a questa tecnologia di streaming flessibile, potranno produrre e fornire video dal vivo mettendoli a disposizione del proprio pubblico di riferimento, ovunque essi si trovino.