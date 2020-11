L’ATP è sempre più italiana: Daniele Sanò sarà il nuovo Chief Business Officer

(di Matteo Dionisi) – Daniele Sanò (nella foto in primo piano) a partire dal 1° dicembre 2020, sarà il nuovo Chief Business Officer (CBO) di ATP e lavorerà a Londra a stretto contatto con Massimo Calvelli (Ceo ATP). Il 44enne italiano ha diverse esperienze nelle vendite di media, nel marketing sportivo e nello sviluppo aziendale. Chiusa la parantesi alla AS Roma come Partnerships Director, Sanò ha assunto, dal maggio passato, l’incarico di membro dell’Advisory Board presso Iqoniq, la nuova piattaforma di fan engagement del mondo dello sport e entertainment. Ha anche un passato nel campionato mondiale Superbike e nell’agenzia di marketing sportivo WWP Group, supervisionando aree come l’acquisizione e l’attivazione di sponsorizzazioni e lo sviluppo della strategia.

Per ATP, che ne ha dato notizia sul sito ufficiale, supervisionerà tutte le operazioni di partnership commerciale, vendite globali, marketing, pubbliche relazioni e sviluppo aziendale. “L’ATP è una delle proprietà sportive più entusiasmanti al mondo e con un vantaggio aziendale molto promettente. Essendo stato coinvolto nello sport per tutta la mia carriera e come appassionato di sport per tutta la vita, non vedo l’ora di portare la mia esperienza e la conoscenza del settore in questo nuovo ruolo” queste le parole di Sanò.

Daniele Sanò è tra l’altro uno dei soci di Assimanager. Associazione Sport System Italia nasce nel 2016 da un gruppo di accreditati professionisti dello sport business, con l’intento di creare momenti di condivisione tra i manager del settore, in ambito nazionale e internazionale.