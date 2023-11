Doreca Italia Spa nuovo jersey sponsor dell’Olbia calcio (Lega Pro)

La società Olbia Calcio e Doreca Italia Spa hanno annunciato l’avvio di una partnership per la stagione sportiva 2023/2024.

Con questa collaborazione Doreca Italia Spa sosterrà i “Guardiani del Faro” durante tutta la stagione di Serie C, comparendo tra i main sponsor sul front delle 3 divise ufficiali.

La partnership è pianificata, inoltre, per estendersi e aprirsi al territorio attraverso l’attivazione di iniziative rivolte al tessuto sociale e al tessuto economico della città.

“È con grande orgoglio e soddisfazione che annunciamo la partnership con Doreca Italia Spa” – dichiara il Presidente dell’Olbia Calcio Alessandro Marino. Affiancare alla squadra un brand di così alto livello testimonia l’ottimo lavoro svolto sino ad oggi nel far crescere la reputazione di Olbia come squadra di calcio e come simbolo della città. Il rapporto con i nostri partner è di fondamentale importanza e fare da tramite tra loro e la città“. (fonte: Olbia calcio)