Nuovo partner in casa Lega Pro: firmato accordo con Banco BPM

Banco BPM e Serie C NOW hanno sottoscritto un accordo di sponsorizzazione per la stagione 2023-2024. L’accordo prevede il sostegno della banca alla Lega Pro in cambio di una serie di iniziative di comunicazione legate al campionato di Serie C NOW, che è sempre stato e sempre continuerà ad essere il “campionato delle Comunità” per eccellenza: vi partecipano, da nord a sud, ben 60 società, molte delle quali vere e proprie squadre simbolo delle nostre città e dei nostri territori, che annoverano ben diecimila tesserati e oltre dodici milioni di tifosi.

Le agenzie di Banco BPM sono presenti nel 70% delle città che hanno una squadra in Lega Pro. Complessivamente ben 56 città su 60 rappresentate nella categoria sono all’interno delle Direzioni Territoriali della banca, una sovrapposizione quasi perfetta.

“Per la nostra banca questa è una iniziativa importante, che potremmo definire come la più territoriale delle iniziative nazionali,” spiega il Condirettore Generale di Banco BPM Domenico De Angelis, “perché ci permette di sostenere l’attività sportiva professionistica di tante realtà e al contempo di essere presenti con il nostro marchio proprio laddove siamo maggiormente conosciuti, con la nostra storia e le nostre iniziative…”.