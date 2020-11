Macron: “rosso” Galles per le giovanili della Welsh Rugby Union

Il rugby non è solo la Nazionale maggiore, ma anche il settore giovanile e il rugby ‘sevens’ ed è così anche per la Welsh Rugby Union, che insieme a Macron, da quest’anno sponsor tecnico della Federazione gallese di rugby, hanno presentato le nuove maglie Pathway. I nuovi kit gara nella versione ‘Home’ hanno una maglia in ‘rosso Galles’ con disegni geometrici sulle spalle e tre bartack sul colletto che rappresentano i colori della bandiera gallese. Il disegno geometrico è presente anche nelle bande laterali presenti sui calzoncini. Il tessuto della maglia gara è in Armevo e Bodytex e lo sponsor di maglia cambia da Isuzu (automotive) ad Admiral (brand assicurativo online). La versione ‘Away’ riprende il design della Home con la differenza di essere nera con spalle e maniche in rosso.