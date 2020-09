Diletta Leotta presenta “Scegli di sorridere”, il suo primo libro

Raramente Diletta Leotta ha dato la sua versione dei fatti, anche quando di lei si è parlato tanto, forse troppo. Ha scelto spesso la via del silenzio, ha imparato a esercitare l’arte della pazienza, ma sempre scegliendo di sorridere. Ora, però, tutto è cambiato, ha deciso di raccontarsi, di dire come sono andate veramente le cose, affidando un pezzo di sé a questo libro, non esitando a rivelare anche gli episodi più privati:

· la violazione della sua privacy da parte degli hacker e i ricatti subiti

· le attenzioni indesiderate dei paparazzi

· la percezione della sua immagine

· gli attacchi degli haters (donne e uomini)



Un libro autentico e sincero. Il racconto di una donna che ha avuto il coraggio di rimanere sempre fedele a se stessa e ai suoi progetti, riuscendo a trasformare ogni esperienza negativa in positiva. La storia di una donna ambiziosa e intelligente che, senza lasciarsi intimorire o schiacciare dai giudizi e dai pregiudizi comuni, dopo anni di studio e sacrifici, rivendica il diritto di essere apprezzata per la sua professionalità.