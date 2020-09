Sky presenta i playoff di andata della Uefa Champions League e la Supercoppa Bayern Monaco-Siviglia

Una immagine del pallone Adidas per la finale Uefa Champions League 2020 (si terrà a Istanbul in Turchia)

Su Sky è tempo di UEFA Champions League, competizione da seguire interamente in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW TV.

Domani, martedì 22 settembre, al via i play-off di andata di questa stagione 2020/2021, in campo anche mercoledì 23 settembre, sempre alle ore 21.

Si proseguirà con la fase a gironi di ottobre (20-21), per un totale di 137 incontri complessivi, oltre 250 ore di eventi live (con una selezione di match in 4K HDR) e Diretta Gol per vivere gli incontri in contemporanea, fino alla finale del 29 maggio 2021. A raccontare il sogno europeo della UEFA Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò. Accanto a lei in studio Alessandro Costacurta, insieme al team composto da Paolo Condò, Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero.

Giovedì 24 settembre sarà il turno della UEFA Super Cup, che vedrà impegnate le due vincitrici della passata stagione di UEFA Champions League e UEFA Europa League, Bayern Monaco e Siviglia. Appuntamento alle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, con pre partita alle ore 20.30 sugli stessi canali. Il match sarà visibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in streaming su NOW TV.

Per i clienti Sky, inoltre, tutte le partite si potranno seguire in diretta tramite l’App Sky Go, anche in HD, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, le news di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dell’App Sky Sport.

Questa la programmazione dei play-off di andata della UEFA Champions League 2020/2021 e

della UEFA Super Cup, in diretta su Sky

UCL PLAY-OFF ANDATA

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Tel Aviv-Salisburgo Sky Sport Football e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Marianella; diretta gol Paolo Ciarravano

Slavia Praga-Midtjylland Sky Sport Arena e Sky Sport 253 (satellite e fibra) – telecronaca Pietro Nicolodi; diretta gol Geri De Rosa

Krasnodar-Paok Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Daniele Barone; diretta gol Riccardo Gentile

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Gent-Dinamo Kiev Sky Sport Football e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni; diretta gol Riccardo Trevisani

Olympiacos-Omonia Sky Sport Arena e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Antonio Nucera; diretta gol Dario Massara

Molde- Ferencvaros Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Nicola Roggero; diretta gol Federico Zancan

UEFA Super Cup

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

ore 21

Bayern Monaco-Siviglia Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport Football (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite – telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani