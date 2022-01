Decathlon Germania si lega alla BMW IBU World Cup Biathlon

Decathlon Germany, attiva sul mercato sportivo tedesco da 35 anni, sarà lo sponsor principale della BMW IBU World Cup Biathlon a partire dalla stagione 2021/2022. La collaborazione a lungo termine è stata mediata da Infront per l’International Biathlon Union (IBU) ed è partita in occasione della prima gara il 27 novembre scorso (a Östersund, in Svezia).

L’accordo è la 1a grande sponsorizzazione sportiva di Decathlon Germany ed è in linea con il suo motto “rendere lo sport accessibile al maggior numero possibile di persone e farle entusiasmare, oggi e in futuro. ”

Decathlon Germany è uno dei sei sponsor che gode di pubblicità esclusiva su tabelloni perimetrali prominenti nello stadio, nel poligono di tiro, in pista e in altri spazi di branding dedicati in tutte le località della Coppa del Mondo. Inoltre, il suo marchio sarà visibile anche su speciali strumenti pubblicitari, pettorali di partenza e beneficerà di pacchetti hospitality.

Olle Dahlin, presidente dell’IBU ha detto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Decathlon come nuovo partner e siamo lieti di vederli entusiasti dello sport del biathlon. Il loro marchio sarà una vetrina per mostrare ulteriormente eventi emozionanti e sport entusiasmanti. È attraverso tali partnership, specialmente la portata di Decathlon, che possiamo sviluppare l’enorme potenziale del nostro sport per ispirare nuove generazioni di fan e forse anche atleti. ”

André Weinert, CEO di Decathlon Germany: “Mettiamo in pratica ciò che predichiamo e viviamo il nostro motto sportivo più di qualsiasi altra azienda. Questa partnership è il passo per far appassionare e coinvolgere ancora più persone nello sport. Il biathlon combina l’aria aperta e la natura con l’ambizione sportiva. Ecco perché è la vetrina perfetta per Decathlon. Siamo lieti di avere un partner di livello mondiale nell’IBU per farlo. “

Michael Witta, Vice Presidente Marketing Sales & Services di Infront, aggiunge: “Il biathlon rimane uno sport affascinante e una vetrina pubblicitaria estremamente attraente – soprattutto per un rivenditore di articoli sportivi in rapida crescita come DECATHLON Germany. La cooperazione a lungo termine promuove la consapevolezza di entrambi i partner e non vediamo l’ora di una fruttuosa collaborazione tra l’IBU e DECATHLON.”