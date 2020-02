Corruzione nello sport, Cafiero De Raho (procuratore antimafia)

Foto LaPresse - Tano Pecoraro30 10 2019 Torino - (Italia)Sport CalcioJuventus vs GenoaCampionato di Calcio Serie A TIM 2019/2020 - Stadio "Allianz Stadium"nella foto: bonucci leonardo esulta dopo il gol del 1-0Photo LaPresse - Tano Pecoraro30 October 2019 City Torino - (Italy)Sport SoccerJuventus vs GenoaItalian Football Championship League A TIM 2019/2020 - "Allianz" Stadiumin the pic: bonucci leonardo esulta dopo il gol del 1-0

“Piccole società sportive a rischio infiltrazioni, vietare scommesse su campionati minori”

Grande attenzione, secondo il procuratore antimafia Cafiero De Raho, va rivolta alle scelta delle competizioni da sottoporre a scommesse: «Tutte le competizioni su cui si scommette sono a rischio, e quelle minori non fanno certo eccezione, anzi sono quelle in cui la corruzione si sviluppa più facilmente. – ha spiegato il procuratore, riferisce Agipronews, nel corso del suo intervento al World congress on Global Leadership & Anticorruption in Sport – Nelle serie minori, abbiamo riscontrato l’acquisto di club da parte delle mafie, perché attraverso queste società il mafioso riesce ad avere consenso sociale e quella base che gli consente di accrescere le proprie relazioni». Quanto alle strategie di contrasto, il procuratore cita «il ruolo di controllo e garanzia svolto non solo dagli arbitri, ma anche dagli organismi di vigilanza. È necessaria poi la collaborazione continua tra autorità giudiziarie e gli organismi che tutelano la correttezza nella sport. Inoltre, le società sportive devono avere una struttura che non sia più basata su modelli amatoriali, poco idonei a contrastare le infiltrazioni. Va scardinato poi il sistema delle scommesse illegali su siti non autorizzati, vanno vietate le giocate sui campionati minori, più vulnerabili. Infine, bisogna mettere a punto una disciplina che tuteli chi denuncia, come accade per i collaboratori di giustizia».