Cafiero De Raho (procuratore antimafia): “In crescita l’interesse delle mafie per il mondo delle scommesse illegali”

«Nella nostra attività, abbiamo rilevato un crescente interesse delle mafie a infiltrarsi nello sport. Le scommesse illegali, la manipolazione delle gare, le devianze nell’organizzazione dei grandi eventi, la turbativa degli appalti e il doping sono tutte fattispecie nelle quali le mafie possono infiltrarsi e condizionare lo sport».

Come riporta Agipronews lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, nel suo intervento al “World congress on Global Leadership & Anticorruption in Sport”, in corso a Roma, alla Sala delle Armi del Coni e organizzato dalla Siga (Sport Integrity Global Alliance). «Le mafie italiane – ha continuato il procuratore – guadagnano cifre enormi con il traffico degli stupefacenti e utilizzano le imprese per riciclare parte di questi guadagni. A questo proposito, siamo preoccupati per le grandi società sportive per le quali l’interesse delle mafie sta crescendo, attraverso l’azione di mediatori e prestanome». Cafiero De Raho si è soffermato sul tema delle infiltrazioni nel mondo delle scommesse: «Ci sono state grandi inchieste, penso all’indagine Gambling del 2015, e alle indagini recenti che hanno dimostrato l’attività illegale di società che operavano al largo raggio: Paesi Bassi, Serbia, Malta, Spagna, Austria, Svizzera, Regno Unito. Ci sono stati sequestri per oltre un miliardo di euro. Le piattaforme per il gioco online illegale nascono in Paesi in cui è meno forte la disciplina di contrasto, in particolare a Malta. Queste agenzie tendono a raccogliere scommesse ma utilizzano il settore anche per scopi di riciclaggio e inoltre la loro attività è rivolta a incidere sui risultati sportivi».