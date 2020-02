Studio Assist & Partners progetta a Firenze il “Linari Day”

Manca una settimana esatta al primo “Linari Day”, l’evento organizzato da Studio Assist & Partners che si svolgerà lunedì 24 febbraio, a partire dalle ore 19, presso il Tuscany Hall di Firenze e che avrà come protagonista assoluta il difensore dell’Atletico Madrid e della Nazionale.

La serata, nella quale verrà presentato il nuovo sito web e il logo ufficiale di Elena, sarà una festa per tutto il movimento del calcio in rosa, con tante protagoniste di oggi a impreziosire l’appuntamento.

“Abbiamo voluto concentrare in un’unica serata diversi aspetti. Inizieremo con la presentazione del nuovo sito internet e del logo ufficiale di Elena, proseguendo col format lanciato verso la fine del 2018 con l’evento dedicato a Romulo – ha detto Alessandro Orlandi, fondatore di Studio Assist & Partners -. La volontà è quella di avvicinare l’atleta al pubblico, in modo da far conoscere anche la persona oltre che le prestazioni sul campo e il palmares di carriera”.

“Lunedì sera, Firenze riabbraccerà finalmente il suo miglior talento cittadino del calcio femminile, che da ormai due anni ha fatto il grande salto verso il professionismo. Elena ha una bella storia da raccontare ed è una persona con forti valori – prosegue Orlandi -. Proprio da questi ci siamo fatti ispirare. Del resto fin dal 2015 stiamo dando grande importanza nella nostra attività al calcio femminile, investendo in un movimento ai tempi ancora poco attenzionato e curando le calciatrici a 360º, come facciamo con i colleghi del maschile. La nostra mission è dare un valore aggiunto continuativo all’atleta e il Linari Day è un chiaro esempio del nostro metodo di lavoro”.