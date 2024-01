Coppa d’Africa 2024: la Guinea Equatoriale veste Macron

Il Macron Hero sarà in campo nella fase finale dell’edizione 2024 della Coppa d’Africa. Il distintivo logo che caratterizza il brand italiano spiccherà sulle nuove maglie della Nazionale della Guinea Equatoriale con la quale Macron ha stretto un accordo quadriennale di sponsorizzazione tecnica. Insieme all’annuncio della partnership sono state anche presentate le nuove maglie che la Nzalang Nacional (Nazionale dei fulmini) indosserà nel corso della competizione in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio in Costa d’Avorio.

“Quella con la Guinea Equatoriale rappresenta per noi una partnership molto importante– ha dichiarato Francesco Ventura, Area Manager di Macron – che testimonia il nostro impegno nel supportare club e federazioni in forte crescita in tutto il mondo. Grazie a questo accordo, i giocatori e lo staff della Nazionale della Guinea Equatoriale avranno a disposizione materiale tecnico di alto livello per l’imminente Coppa d’Africa 2024, e i tifosi potranno avere facilmente accesso al merchandising sia in store che online. Investire nel calcio e nella passione per questo sport fa parte del nostro DNA da sempre e siamo orgogliosi di poter costruire insieme alla Feguifut un percorso di crescita ricco di successi e di soddisfazioni”.

La Nazionale della Guinea Equatoriale è alla quarta partecipazione alle fasi finali della Coppa d’Africa, col quarto posto ottenuto nel 2015 come miglior risultato a livello storico. In questa 34^ edizione la Nzalang Nacional è stata inserita nel gruppo A insieme ai padroni di casa della Costa d’Avorio, alla Nigeria e alla Guinea-Bissau. L’esordio con la Nigeria, in programma il 14 gennaio all’Olympic Stadium Alassane Ouattara, coinciderà con quello dei nuovi kit gara che Macron ha realizzato per la nazionale africana.

Le maglie Home, Away e Third della Guinea Equatoriale per la Coppa d’Africa 2024 sono rispettivamente rossa con dettagli bianchi e verdi, bianca con dettagli azzurri e azzurra con dettagli bianchi. Le versioni Away e Third presentano inoltre una banda sfumata al centro col tricolore rosso-bianco-verde della bandiera della Guinea Equatoriale. Il tema grafico che caratterizza tutti e tre i kit è quello del fulmine, a riprendere il soprannome della selezione africana Nzalang Nacional (Nazionale dei fulmini). Il simbolo della saetta, in stampa sublimatica tono su tono, è infatti ripetuto in diverse dimensioni e tonalità in tutte e tre le maglie, così come la scritta “NZALANG NACIONAL” presente nel retrocollo esterno. Il backneck interno è invece personalizzato con il logo della Federcalcio della Guinea Equatoriale (FEGUIFUT), il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’Headquarters del brand italiano. (fonte: Macron)