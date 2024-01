Bitpanda si lega al marchio Bayern Monaco (Bundesliga1)

Bitpanda (società austriaca con sede a Vienna) è il nuovo “Platinum Partner“ ufficiale del Bayern Monaco (Bundesliga1). Oltre ad un’ampia esposizione televisiva e visibilità all’interno dell’Allianz Arena (lo stadio dove si disputano i match dei bavaresi) avrà l’opportunità di collaborare con i giocatori del club tedesco per fini pubblicitari.

Bitpanda è un exchange europeo, regolamentato dalla direttiva MiFID II. Fondata nel 2014, la società fintech viennese era inizialmente conosciuta come “Coinimal”, per poi essere rinominata in “Bitpanda” due anni più tardi.

Nel 2021 Bitpanda ha superato i 2,5 milioni di utenti, con un parco-dipendenti pari a 400 unità.

Parlando della partnership, Eric Demuth, co-fondatore e Ceo di Bitpanda , sottolinea come «Bayern Monaco e Bitpanda sono uniti da una forte mentalità vincente e dal desiderio di migliorare ogni giorno. Entrambe hanno anche chiari principi imprenditoriali che perseguono con coerenza».

«Fin dall’inizio, Bitpanda ha cercato di aprire la strada e costruire la fiducia nel settore delle criptovalute e oltre, come modello di regolamentazione. Dopo anni di duro e incessante lavoro, ci siamo guadagnati la posizione di leader di mercato in Europa. Il Bayern Monaco ha mantenuto la sua posizione dominante per decenni, rimanendo fedele ai suoi principi imprenditoriali e alla sua sostenibilità finanziaria, per la gioia dei tifosi di tutta Europa. Per noi, questi valori condivisi sono la base perfetta per una partnership a lungo termine».

Per Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco, «Bitpanda è sinonimo di qualità e prospettiva a lungo termine. Come il Bayern Monaco, anche Bitpanda è leader di mercato nel suo settore. Vogliamo raggiungere insieme i nostri obiettivi in futuro».