Concorso per lavorare alla Banca d’Italia: tutti i requisiti per accedere alla prova preselettiva

Il 23 Ottobre del 2020 la Banca d’Italia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un concorso per assumere 30 esperti con orientamento economico a tempo indeterminato.

Le trenta risorse sono suddivise in base ai seguenti curriculum: 15 laureati in discipline economico-aziendali; 10 laureati in discipline economico- finanziarie; 5 in discipline economico- politiche.

La pubblicazione del concorso, che si unisce a diverse pubblicazioni dell’ultimo periodo, testimonia quanto sia importante in questo specifico contesto storico possedere la laurea magistrale in economia. Il settore economico è infatti sempre più cruciale nella gestione delle realtà imprenditoriali e tutti gli istituti, sia pubblici sia privati, ricercano per il proprio organico laureati e neolaureati in discipline economiche. Consigliamo quindi alle persone che stanno pensando di iscriversi ad un percorso accademico di valutare questa opportunità, che consentirebbe loro un inserimento immediato nel mondo del lavoro.

Requisiti per la prova selettiva

Il concorso indetto da Banca d’Italia prevede una prova scritta e una orale. Nel caso in cui le domande superino le 2500 unità, si procederà con una prova preselettiva contenente domande simili a quelle della prova scritta, ossia che verteranno sulle stesse materie oggetto di verifica per il concorso che sono indicate nel bando. Oltre alle prove già indicate, ve ne saranno altre con l’obiettivo di verificare la conoscenza della lingua inglese.

Il titolo di studio che consente l’accesso alla prova è la laurea magistrale, con una votazione non inferiore a 105/110 e con un indirizzo di specializzazione in scienze economico-aziendali, scienze dell’economia, finanza, relazioni internazionali e scienze della politica. Possono inoltrare la domanda anche le persone che hanno titoli equipollenti ai sensi del Decreto interministeriale del 09 Luglio 2009, ossia i laureati del vecchio ordinamento, e le persone che hanno conseguito il titolo all’estero.

La domanda, che va presentata esclusivamente in forma telematica accedendo direttamente al sito della banca, dev’essere inoltrata entro e non oltre il 24 Novembre alle ore 16:00. All’orario di scadenza il sistema informatico non darà più la possibilità di accedere. Consigliamo quindi di effettuare la registrazione con un po’ di anticipo e non nei giorni vicini alla scadenza, evitando così di trovare il sistema intasato e non avere il tempo di compilare la domanda in maniera completa.

Le prove si svolgeranno a Roma e la pubblicazione dell’ora e del giorno ci sarà il 04 dicembre in gazzetta ufficiale.

Gli ammessi alla prova saranno contattati con almeno 15 giorni d’anticipo rispetto alla data del primo esame. Per conoscere tutti i dettagli e le materia concorsuali, invitiamo a leggere il bando completo disponibile sul sito ufficiale.