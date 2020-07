City Football Group ha nel mirino un altro club. Sotto osservazione due realtà di Ligue2

(di Andrea Peddis) – L’holding group proprietaria del Manchester City e controllata dal fondo Abu Dhabi United Group (ADUG) sta pianificando l’ennesimo colpo in termini di acquisizioni calcistiche. Nel mirino stavolta è la seconda lega d’oltralpe, la Ligue2.

I club sotto osservazione sono l’AS Nancy-Lorraine e l’ESTAC Troyes. Quest’ultimo (l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne) sembra favorito per l’acquisto da parte del fondo di Abu Dhabi, in quanto già con una buona struttura e ottimi risultati raggiunti nelle ultime stagioni. Altro fattore che può incidere sull’acquisto delle società in esame è chiaramente il prezzo. Il football club di Daniel Masoni (Troyes AC) è valutato tra i 7 e i 10 milioni di euro, contro i 14 del Nancy. Con l’acquisto di una nuova realtà, la sesta nel giro di tre anni, City Football Group raggiungerebbe quota 10 club in rappresentanza di altrettanti paesi.