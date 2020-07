Twitter lancia una partnership con l’FC Inter per i contenuti “premium”

Twitter ha annunciato una ​partnership con FC Internazionale Milano (Inter) per ​promuovere e monetizzare i contenuti “premium” del club che verranno pubblicati su tutti i suoi account Twitter ufficiali.

Con il nuovo accordo, l’Inter si unisce all’Amplify Programme di Twitter, che dà la possibilità agli inserzionisti di allinearsi con i contenuti dei più importanti gruppi editoriali nel campo dello sport, dell’informazione e dell’intrattenimento a livello globale.

La collaborazione con l’Inter è l’ultima partnership in ordine di tempo siglata da Twitter con alcune delle società sportive più influenti del mondo, tra le quali figurano anche altri top club calcistici europei.

I tifosi interisti e gli utenti di Twitter in tutto il mondo avranno ora ancora più possibilità di interagire e rimanere aggiornati sulle ​ultime notizie del club sulla piattaforma ​con contenuti che includeranno ​anteprime sulle partite, interviste con i giocatori, video dei ​dietro le quinte, ​degli allenamenti e clip con alcuni dei momenti indimenticabili della storia dell’Inter.

I contenuti saranno disponibili in tutto il mondo su tutti gli account ufficiali del club: @Inter; @Inter_en; @Inter_id; @Inter_jp; @Inter_ar; @Inter_br; @Inter_es; and @Inter_Women.

“Siamo entusiasti di avviare questa partnership con l’Inter, un club acclamato a livello mondiale che usa le piattaforme digitali in modo innovativo per coinvolgere la propriacommunity,” a​fferma​ Simone Tomassetti (nella foto in primo piano)​,​ Partner Manager di Twitter per il Sud Europa, Benelux e Scandinavia​. ​“Quando si tratta di sport, Twitter è dove i tifosi si ritrovano per interagire tra loro in tempo reale. Questa collaborazione con l’Inter contribuirà ad aumentare il volume delle conversazioni sul calcio su Twitter e offrirà agli sponsor l’opportunità di connettersi con ciò che sta accadendo.”

“Questa partnership e l’ingresso nell’Amplify Programme di Twitter sono la dimostrazione di come l’impegno per la trasformazione digitale e il costante desiderio di innovazione siano dei pilastri fondamentali per il nostro club” ​afferma Alessandro Antonello​, ​FC Internazionale Milano Corporate CEO​. ​“Siamo certi che la collaborazione con una società celebre a livello mondiale come Twitter darà un valore aggiunto ai nostri contenuti.”