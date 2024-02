Ciclismo: torna il Tour du Rwanda, la più importante corsa a tappe africana

(di Valerio Vulpis) – Si torna a parlare di Rwanda, stato dell’Africa orientale (conta più di 13,5 milioni di abitanti), che, da domenica 18 a domenica 25 febbraio, con partenza e arrivo nella capitale Kigali (per un totale di 740 chilometri suddivisi in otto tappe), ospiterà la 16ima edizione della corsa ciclistica a tappe (categoria 2.1. UCI) più importante e popolare del continente africano (il “Tour du Rwanda”). Sempre il Rwanda ospiterà, nella stagione sportiva 2025, una importante rassegna iridata (la prima nella storia di questa terra).

Attesi diversi team professionistici come in occasione della scorsa edizione. Al via quattro “ProTeam” (i belgi della Bingoal WB, l’israeliana Israel Premier Tech, l’italiana Polti-Kometa e la francese TotalEnergies), oltre a nove formazioni Continental, di cui cinque (tra queste Astana, DSM, Groupama, UAE, Lotto e Soudal) nella categoria “Development” (una serie aperta alle giovani promesse delle due ruote). Presenti infine sei selezioni nazionali (Rwanda, Mauritius, Algeria, Sud Africa, Etiopia ed Eritrea), oltre a quella del “Centro Mondiale del Ciclismo” (World Cycling Center).

Rispetto alla precedente edizione (2023) sono state inserite nel programma di corse due tappe a cronometro: una crono squadre di 18 km, proprio in occasione della prima tappa, mentre in occasione della quinta verrà disputata una crono individuale (con una parte della prova in montagna). Tra i punti di forza del Tour du Rwanda sicuramente la scalata del Monte Kigali e il circuito finale nella Capitale, con alcuni passaggi sul “Muro di Kigali” (già scelto dagli organizzatori locali per la prova iridata del 2025).

Tra i favoriti per la vittoria finale, grande attesa per il vincitore di quattro Tour Chris Frome (in forza alla Israel Premier Tech), Eyob e Kudus della nazionale eritrea, la giovane promessa belga William Lecerf della Soudal-Quick Step Devo Team, Manuel Peñalver e Jhonatan Restrepo della Polti- Kometa (vincitore, nella scorsa primavera, della 66ima edizione del “Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria), oltre allo sloveno Gal Glivar (team UAE Gen Z).

LE TAPPE DEL TOUR DU RWANDA 2024

domenica 18 febbraio – 1a tappa – Kigali-Kigali (crono squadre) – 18 km;

lunedì 19 febbraio – Muhanga-Kibeho: 130 km;

martedì 20 febbraio – Huye-Rusizi: 141 km;

mercoledì 21 febbraio – Karongi-Rubavu: 92 km;

giovedì 22 febbraio – Musanze-Kinigi (cronometro individuale): 13 km;

venerdì 23 febbraio – Musanze-Mont Kigali: 93 km;

sabato 24 febbraio – Rukomo-Kayonza: 163 km;

domenica 25 febbraio – Kigali-Kigali: 90 km.