Ciclismo: presentato ufficialmente il team MBH Bank-Colpack Ballan CSB

È stato presentato oggi, presso il Life Source Hotel di Bergamo, il nuovo Team MBH Bank – Colpack Ballan CSB, attualmente formazione Continental che ha annunciato il suo passaggio al professionismo nel 2025.

La novità, che balza agli occhi dalla denominazione è l’ingresso del nuovo partner ungherese MBH Bank, la banca più diffusa in Ungheria e che impiega 9mila persone.

A fare gli onori di casa il team manager, Antonio Bevilacqua, che ha così ringraziato ufficialmente Beppe Colleoni, e l’azienda Colpack, per i tanti anni al fianco del team.

Presente a Bergamo Gabor Deak, che guida la cordata ungherese che ha avviato il nuovo progetto di sviluppo ciclistico. Un disegno che vede coinvolti anche i corridori ungheresi della categoria Junior, già presenti allo stage di Calpe (Spagna).

“Ringrazio Beppe Colleoni per tutti questi anni insieme. Sia chiaro non è un addio – le prime parole di un emozionato Bevilacqua – e diamo il benvenuto a Gabor Deak (di MBH Bank) nel nostro gruppo. Voglio sottolineare come in questi anni, grazie a Colleoni e gli altri partner ci sia stata data l’opportunità di salire in cima al mondo. Abbiamo ancora negli occhi la vittoria mondiale, in pista, con Filippo Ganna e la Parigi Roubaix U23. Inoltre il titolo Mondiale U23 strada di Filippo Baroncini ed il Giro d’Italia U23 con Juan Ayuso, nel 2021. Ricordo infine che alle Olimpiadi di Rio eravamo presenti con 3 atleti su 4 del quartetto”.

Colleoni ha rivissuto alcuni momenti tra le lacrime, dopo aver ricevuto la maglia di Campione Europeo, recentemente conquistata in pista, direttamente da Matteo Bianchi. “Il ciclismo è lo sport che da sempre mi appassiona e Antonio è sempre stato vicino a me ed alla mia famiglia. Lo ringrazio e ci prepariamo alla nuova avventura assieme”.

MBH BANK: E’ poi toccato a Gabor Deak : “Siamo fiduciosi che questa partnership rafforzerà la posizione del Team MBH Bank Colpack Ballan CSB in Italia e siamo convinti che avrà anche un impatto internazionale, poiché, grazie alla cooperazione in essere, i ciclisti ungheresi potranno allenarsi e crescere in questa categoria di alto livello, portando così il ciclismo ungherese ad uno step successivo.”

SIMONI E ZOLTAN: Sul palco anche Gilberto Simoni e Zoltan Bepto, che hanno lavorato alla buona riuscita della partnership. In particolare l’ex scalatore trentino sarà il coordinatore del progetto Junior.

BALLAN E CSB: Sono intervenuti anche Alessandro Ballan, della Ballan SPA, e Renato D’Aprile della CSB, Commerciale Siderurgica Bresciana.

“Per noi è il 5° anno – dichiara Alessandro Ballan – ed abbiamo visto crescere tanti talenti. Ci sarebbe piaciuto trattenerli nel team per più tempo, ma il ciclismo ora viaggia veloce. Abbiamo lavorato bene nello scouting e ripartiamo motivati. Ogni anno è una nuova sfida”.

Renato D’Aprile: “Il ciclismo ci ha saputo emozionare e questo è il nostro terzo anno nel ciclismo. Un mondo che ci ha pian piano appassionato. La nostra è un’azienda vende materiale siderurgico e potremmo trovare affinità di business con i nuovo partner ungheresi”.

I TECNICI: I Direttori Sportivi Gianluca Valoti, Flavio Miozzo, Davide Martinelli e Beppe Dileo hanno poi introdotto la squadra. “”Un gruppo giovane, motivato e completo per competere su tutti i terreni. Faremo un calendario internazionale e ci siamo preparati con scrupolo in visita del debutto stagionale del 24 febbraio alla Coppa San Geo e Firenze Empoli”.

GLI ATLETI: A prendere la parola anche le stelle tel team a partire dal capitano Sergio Meris “Punto alle corse dure con tante salite. Per me è un anno decisivo”. Suggestiva l’accoppiata di ruote veloci formata da Samuel Quaranta ed Edoardo Cipollni (figlio e nipote di Ivan Quaranta e Mario Cipollini). Attesa anche per Matteo Ambrosini, vincitore di Capodanno 2023. “Sento di aver lavorato bene, punto alle gare internazionali”.

La stella ungherese è invece Mark Valent, campione nazionale U23 nel 2023: “Non vedo l’ora che arrivi l’inizio delle gare. Gareggiare in Italia è una grande opportunità per tutti noi ungheresi”.

ROSSELLA DILEO: I ringraziamenti finali sono toccati all’anima organizzativa del team, Rossella Dileo. “Affrontiamo una sfida ambiziosa. Il nostro pensiero è per i ragazzi, che affronteranno una stagione impegnativa e per tutti quelli che ci supportano: sponsor, tecnici, volontari, accompagnatori e tutte le figure professionali che compongono un team”.

GLI OSPITI: La giornata è stata aperta dall’intervento del Presidente della FCI, Cordiano Dagnoni, e dal Commissario Straordinario della Lega Ciclismo, Cesare Di Cintio. In sala anche Norma Gimondi e diversi campioni come Ivan Gotti, Eddy Mazzoleni, Mirko Celestino, Claudio Corti, Davide Cassani, i CT Marino Amadori e Marco Velo.