Euro 2028, anche lo stadio “fantasma” di Belfast nella lista dei 10 impianti che ospiteranno il torneo

Cinque partite del campionato europeo di calcio (Euro2028), assegnato al Regno Unito, potrebbero disputarsi in uno stadio abbandonato dal 2013.

(di Davide Pollastri) – Tra i 10 stadi che ospiteranno le partite del campionato europeo di calcio per squadre nazionali maschili non ci saranno l’Old Trafford, il “teatro dei sogni” del Manchester United (sede della finale di Champions League che nel 2003 oppose il Milan alla Juve nonché unico impianto inglese ad aver ricevuto le 5 stelle dalla UEFA), il London Stadium e il leggendario Anfield di Liverpool, ma potrebbe esserci un campo nordirlandese abbandonato da più di 10 anni.

Le spiegazioni dietro a queste scelte trovano origine nella decisione degli organizzatori di non selezionare più di uno stadio per città e di coinvolgere anche l’Irlanda del Nord nell’evento, nonostante al momento non disponga di impianti sufficientemente capienti per soddisfare le normative UEFA, che richiedono arene con almeno 30mila posti a sedere.

Scartato il piccolo Windsor Park da 18.500 posti (lo stadio che ospita le partite casalinghe della nazionale), la scelta della federcalcio nordirlandese è caduta sul Casement Park di Belfast. Questo impianto, di proprietà della Gaelic Athletic Association (l’ente promotore degli sport tradizionali irlandesi), è in disuso dal 2013, ma attraverso un’importante opera di ristrutturazione dovrebbe trasformarsi, secondo i piani della Football Association of Ireland, in un moderno gioiello architettonico da 35mila posti.

Sulla riuscita del progetto ci sono però parecchi dubbi, causati dai continui ritardi nell’avvio dei lavori, dalle lamentele dei residenti preoccupati dai possibili disagi che potrebbero emergere (traffico e caos su tutti) e dal regolamento degli sport gaelici che vieta l’organizzazione di altri eventi negli stadi a loro dedicati.

Tuttavia, la FA irlandese afferma di essere “fiduciosa” che il progetto di ristrutturazione del Casement Park sarà completato per Euro 2028.

I lavori per il nuovo stadio da 34mila posti avranno un costo stimato di circa 127 milioni di euro, con una parte delle spese che sarà coperta dalla GAA (disposta persino a concedere un permesso speciale per consentire al calcio di “entrare” in un tempio degli sport gaelici).

Il nuovo Casement Park si unirà agli altri impianti di ‘Euro 2028’ che, ricordiamolo, saranno il Wembley Stadium di Londra, il National Stadium of Wales di Cardiff, il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, il City of Manchester Stadium di Manchester (da ristrutturare), l’Everton Stadium di Liverpool (nuovo stadio), il St James’ Park di Newcastle, il Villa Park di Birmingham (da ristrutturare), l’Hampden Park di Glasgow e la Dublin Arena di Dublino.